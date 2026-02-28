- Mogę pójść na długą (operację) i przejąć całą tę sprawę (Iran), albo zakończyć to za dwa, trzy dni i powiedzieć Irańczykom: widzimy się za kilka lat, jeśli zaczniecie odbudowywać (swój program jądrowy i balistyczny) - powiedział Trump, cytowany przez Axios.

- W każdym razie dojście do siebie po tym ataku zajmie im kilka lat – dodał.

Atak Izraela i USA na Iran. Trump "odbiera na tych samych falach" co Netanjahu

Według cytowanego przez Axios przedstawiciela administracji, plan amerykańsko-izraelskiego ataku przewiduje kampanię bombardowań trwającą co najmniej pięć dni.

Trump kilkakrotnie podczas pięciominutowej rozmowy miał podkreślić, że atak na irańskie obiekty jądrowe z czerwca ubiegłego roku w ramach operacji "Midnight Hammer" sprawił, że obecna operacja jest możliwa. Ocenił też, że gdyby nie tamten atak, Iran mógłby już posiadać broń jądrową.

Prezydent USA powiedział również, że odbył "świetną" rozmowę telefoniczną z premierem Izraela Binjaminem Netanjahu i dodał, że "odbierają na tych samych falach".

ZOBACZ: "Zbombardowana w biały dzień". Tragiczny bilans uderzenia w szkołę

Mówiąc o powodach podjęcia decyzji o ataku, wymienił dwa: jego odczucie, że Irańczycy próbują go zwodzić w negocjacjach i nie chcą osiągnięcia porozumienia w sprawie programu nuklearnego, a także długa lista przewinień, których irański reżim dopuścił się wobec USA w ciągu ostatnich dekad.

Efekty działań zbrojnych w Iranie. Ali Chamenei nie żyje?

W skoordynowanych izraelsko-amerykańskich atakach uderzono m.in. w obiekty w Teheranie, Isfahanie, Qom, Karaj, Kermanshah i Buszehr. Iran odpowiedział falami rakiet balistycznych i dronów, które skierowane zostały w Izrael i bazy USA w regionie.

W czasie nalotów zginęli również cywile. Jak podają irańskie władze, trafiona została m.in. szkoła podstawowa dla dziewcząt w Minabie na południu kraju. Lokalne media podają, że zginęło tam co najmniej 85 osób. Stanowi to jeden z najtragiczniejszych zdarzeń z udziałem cywilów od początku eskalacji konfliktu.

ZOBACZ: Izrael o śmierci ajatollaha. "Ciało zostało odnalezione"

W wieczornym oświadczeniu Binjamin Netanjahu przekazał, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że ajatollah Ali Chamenei już nie żyje. Jego słowa potwierdził w rozmowie z agencją Reutera wysoki rangą izraelski urzędnik, który wskazał, że odnaleziono ciało przywódcy. Informacje nie zostały jeszcze oficjalnie potwierdzone.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Skażona wołowina wykryta w krajach UE. Jest stanowisko Brukseli Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

PAP / polsatnews.pl