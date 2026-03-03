Jak zapadła decyzja o ataku na Iran? "Wiedzieliśmy, że Izrael podejmie działania"

Od rozpoczęcia ataków na Iran w sobotę Biały Dom utrzymuje narrację, według której operacja była uderzeniem wyprzedzającym, a Iran stanowił bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa regionu i USA.

Wersję tę podtrzymał sekretarz stanu USA Marco Rubio w rozmowie z dziennikarzami, jaką przeprowadził przed spotkaniem w Kongresie USA. Według Rubio USA inicjującą rolę odegrał jednak Izrael.

- Wiedzieliśmy, że Izrael podejmie działania. Wiedzieliśmy, że spowoduje to atak na siły amerykańskie. Wiedzieliśmy, że jeśli nie zaatakujemy ich prewencyjnie, zanim przeprowadzą te ataki, poniesiemy większe straty - powiedział amerykański polityk cytowany przez HuffPost.

Atak na Iran. Marco Rubio: Wiedzieliśmy, że Iran zostanie zaatakowany

Wypowiedź wyjaśnia nie tylko narrację o ataku wyprzedzającym, ale także objaśnia okoliczności włączenia się do ataku przez Biały Dom, mimo że ustalony był już kolejny termin amerykańsko-irańskich negocjacji.

- Istniało absolutnie bezpośrednie zagrożenie, a bezpośrednim zagrożeniem było to, że wiedzieliśmy, iż jeśli Iran zostanie zaatakowany - a wierzyliśmy, że zostanie zaatakowany - natychmiast zwróci się przeciwko nam - powiedział Marco Rubio w holu gmachu Kongresu USA.

Amerykański sekretarz stanu zapewnił ponadto, że Biały Dom podjął "proaktywne działania obronne", aby zapobiec wyrządzeniu większych szkód. Rubio zapowiedział także, że "najmocniejsze uderzenia" w Iran mają dopiero nadejść.

- Nie wiem, ile to potrwa, mamy cele. Będziemy to robić tak długo, jak będzie to konieczne, aby osiągnąć te cele - przekazał polityk.

Wojna na Bliskim Wschodzie. Biały Dom przedstawił cele operacji

Pytanie o konkretne cele operacji było wysuwane przez amerykańskie media jeszcze przed przeprowadzeniem ataku. W poniedziałek podczas uroczystości uhonorowania poległych żołnierzy Medalem Honoru przedstawił je Donald Trump.

- Po pierwsze zniszczyć irańskie zdolności rakietowe. Po drugie unieszkodliwić flotę. Po trzecie zapewnić, że największy sponsor terroryzmu nigdy nie zdobędzie broni jądrowej - wyliczał Donald Trump w Białym Domu.

- W końcu upewnić się, że irański reżim nie będzie zdolny kontynuować uzbrajania, finansowania i kierowania armiami terrorystów poza swoimi granicami - powiedział prezydent USA.

Amerykanie uwięzieni w Izraelu. Ambasada w Jerozolimie nie może ich ewakuować

We wtorek Ambasada USA poinformowała, że nie ma zdolności, by zapewnić możliwość ewakuacji przebywającym w Izraelu Amerykanom, mimo że Biały Dom wydał obywatelom zalecenie możliwie jak najszybszego opuszczenia Bliskiego Wschodu.

Personel placówki miał został ewakuowany lub przebywa w schronieniach. Ambasador USA i Izraelu Mike Huckabee rekomenduje przebywającym w Izraelu Amerykanom ewakuację autobusem wahadłowym ministerstwa turystyki Izraela do Taby w Egipcie.

Wcześniej Departament Stanu USA zaapelował do obywateli, by natychmiast opuściły Arabia Saudyjska, Bahrajn, Egipt, Iran, Irak, Izrael (a także Zachodni Brzeg i Strefa Gazy), Jemen, Jordania, Kuwejt, Liban, Oman, Katar, Syria oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie

