W poniedziałek w Białym Domu odbyła się uroczystość wręczenia Medali Honoru - najwyższych wojskowych odznaczeń w Stanach Zjednoczonych. Prezydent Donald Trump wyróżnił pośmiertnie m.in. sierżanta sztabowego Michaela H. Ollisa, który zginął w 2013 r. w Afganistanie, kiedy osłonił ciałem polskiego kapitana Karola Cierpicę .

Sierż. szt. Michael Ollis pośmiertnie odznaczony. Oddał życie za polskiego żołnierza

- Miał 24 lata. 28 sierpnia 2013 r. trafili na minę w prowincji Ghazni w Afganistanie. Bomba zrobiła wyrwę w budynku, w którym stacjonowali. Przez dziurę przeszło 10 talibów w kamizelkach z materiałami wybuchowymi. Wziął ze sobą polskiego żołnierza, pod silnym ogniem prowadzili walkę. W którymś momencie odłamki zraniły Polaka w nogę, nie mógł iść. Sierżant Ollis zaatakował wroga z kamizelką samobójczą. Osłonił Polaka własnym ciałem. Jego odwaga była niesamowita - argumentował przyznanie Medalu Honoru Amerykaninowi Trump.

Odznaczenie, w imieniu nieżyjącego żołnierza, odebrali jego rodzice - Linda i Robert Ollis.

Na uroczystościach w Waszyngtonie Polskę reprezentował wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Nie zabrakło również samego kpt. Karola Cierpicy, który osobiście podziękował rodzicom Ollisa za poświęcenie ich syna.

Medal Honoru dla sierżanta sztabowego Michaela H. Ollisa

Droga do Medalu Honoru trwała ponad 12 lat. O przyznanie orderu zabiegała rodzina, społeczność nowojorskiej dzielnicy Staten Island, organizacje weteranów oraz lokalni politycy z obydwu partii, w tym były kongresmen i weteran Max Rose, czy pochodzący ze Staten Island lider Demokratów w Senacie Chuck Schumer. Ostatecznie jednak to Donald Trump zdecydował o przyznaniu Ollisowi najwyższego odznaczenia i zadzwonił do rodziny, by ogłosić swoją decyzję.

Obok Ollisa, podczas poniedziałkowej ceremonii odznaczeni zostali również starszy sierżant Roderick Edmonds i sierżant sztabowy Terry Richardson.

Ten pierwszy jako więzień w niemieckim obozie jenieckim podczas II wojny światowej sprzeciwił się, mimo przystawionego do skroni pistoletu, dyskryminacji swoich żydowskich podwładnych. Ten drugi uratował podczas wojny w Wietnamie trzech rannych żołnierzy pod ogniem karabinów maszynowych.

