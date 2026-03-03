Donald Trump odniósł się w najnowszym wpisie do sytuacji Iranu po rozpoczętych w sobotę atakach Stanów Zjednoczonych i Izraela. Zdaniem amerykańskiego prezydenta, irańskie siły zbrojne zostały rozbite, a na negocjacje jest już za późno.

"Ich obrona powietrzna, siły powietrzne, marynarka wojenna i dowództwo zniknęły. Teraz chcą rozmawiać. Powiedziałem im: za późno" - napisał na platformie Truth Social.

"Za późno". Trump grozi Iranowi i wskazuje na nową doktrynę

Do swojego wpisu załączył screen jednego z wpisów, kierujący do tekstu o powstawaniu "doktryny Trumpa" autorstwa Marca Thiessena, konserwatywnego publicysty i byłego autora przemówień prezydenta George'a W. Busha. Zdaniem Thiessena Trump pokazuje "nowy sposób przywództwa" i "sposób na zmianę świata" bez angażowania wojsk lądowych.

Wyraził też przekonanie, że jeśli Trumpowi uda się pokonać Iran, dołączy do panteonu najważniejszych prezydentów USA, takich jak Franklin D. Roosevelt i Ronald Reagan. Trump wcześniej wyrażał zainteresowanie podjęciem rozmów z nowymi przywódcami Iranu, lecz nie potrafił określić, kiedy miałoby do nich dojść.

W kolejnym wpisie powtórzył też swoje wcześniejsze stwierdzenia, że USA mają "nieograniczone" zasoby broni "średniej i wysokiej klasy". Określił również jako "haniebny" artykuł dziennika "Wall Street Journal" o kurczeniu się zapasów amunicji, m.in. systemów obrony powietrznej.

Iran grozi krajom Europy. "To byłby akt wojny"

Iran w ramach odwetu od soboty atakuje cele w państwach Bliskiego Wschodu. Wśród działań jest ostrzeliwanie amerykańskich baz wojskowych w regionie. Przywódcy Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec zadeklarowali w niedzielę, że są gotowi podjąć działania w celu obrony swoich interesów w regionie Bliskiego Wschodu. Ewentualne inicjatywy Londynu, Paryża i Berlina miałyby "zniszczyć u źródła zdolność Iranu do wystrzeliwania rakiet i dronów" - przypomniała agencja AFP.

Wszystkie trzy kraje zapewniły, że te przedsięwzięcia - o ile zostałyby podjęte - miałyby charakter stricte obronny. Rzecznik irańskiego MSZ Esmail Bagei ostrzegł kraje europejskie przed przyłączaniem się do działań Izraela i Stanów Zjednoczonych wobec Teheranu.

- To byłby akt wojny. Każdy taki akt przeciwko Iranowi byłby uważany za współudział w agresji – powiedział Bagei podczas spotkania z dziennikarzami.

