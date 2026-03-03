Ali Chamenei sprawował władzę w Iranie przez blisko 37 lat, co czyni go najdłużej panującym przywódcą na Bliskim Wschodzie. W tym czasie ajatollah stworzył kontrowersyjne imperium biznesowe warte kilkadziesiąt miliardów dolarów.

Znajdowało się ono pod nadzorem Setad, mało znanej organizacji założonej przez Ruhollaha Chomejniego tuż przed jego śmiercią w 1989 roku (Ali Chamenei był jego następcą). Pełna nazwa tej instytucji to Kwatera Główna Wykonująca Rozkazy Imama.

Przejmowali mieszkania obywateli. Zarobili na tym miliardy

Było to jedno z kluczowych źródeł władzy nieżyjącego już irańskiego przywódcy z udziałami w niemal każdym sektorze irańskiego przemysłu, w tym w finansach, przemyśle naftowym, telekomunikacji, produkcji tabletek antykoncepcyjnych, a nawet hodowli strusi.

Śledztwo agencji Reuters z 2013 roku wykazało, że Setad zgromadziła dużą liczbę nieruchomości dzięki temu, że w irańskich sądach jej przedstawiciele stwierdzali (czasem fałszywie), że wskazane lokale są opuszczone.

Organizacja ta posiada przyznany sądownie monopol na przejmowanie majątku w imieniu najwyższego przywódcy i regularnie sprzedaje zajęte nieruchomości na aukcjach lub stara się wyegzekwować odszkodowania od pierwotnych właścicieli.

Ogromny majątek władz w Iranu. Tak chcieli pobudzić gospodarkę kraju

Za rządów Chameneiego organizacja rozszerzyła swoje udziały korporacyjne, kupując je w kilkudziesięciu irańskich firmach, zarówno prywatnych, jak i publicznych, mając na celu utworzenie irańskiego konglomeratu, który pobudziłby wzrost gospodarczy kraju.

Całkowitą wartość Setad trudno oszacować ze względu na tajność jego ksiąg rachunkowych. Reuters oszacował ją na około 95 miliardów dolarów, z czego około 52 miliardy mają stanowić nieruchomości, a 43 miliardy to udziały korporacyjne.

Chociaż nie ma dowodów na to, że Chamenei wykorzystał Setad do wzbogacenia się, to jednak dodało mu to siły - zauważa "Daily Mail". Dzięki Setadowi Chamenei dysponował środkami finansowymi, których wartość dorównuje wartości majątku szacha Mohammada Rezy Pahlawiego, monarchy wspieranego przez Zachód, który został odsunięty od władzy w 1979 roku w wyniku islamskiej rewolucji.

