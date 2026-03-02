Stany alarmowe przekroczone na pięciu rzekach. Sytuacja jest niebezpieczna

Pogoda Jakub Wojciechowski / wka / polsatnews.pl

Wiosna wymywa zimę z Polski, ale to tworzy poważne zagrożenie. Rośnie poziom wody w rzekach, szczególnie na północy kraju. W pięciu rejonach przekroczone zostały stany alarmowe. Na Mazowszu oraz w Warmii i Mazurach obowiązują ostrzeżenia najwyższego stopnia. W sąsiednich województwach sytuacja jest niewiele lepsza.

Mapa Polski z zaznaczonymi obszarami zagrożeń hydrologicznych i statkiem na wodzie.
PAP/Szymon Łabiński/IMGW
IMGW ostrzega przed wezbraniami na rzekach w północnej Polsce. W dwóch rejonach wydano ostrzeżenia najwyższego stopnia
  • Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie hydrologiczne dla północnej Polski, głównie Mazowsza i Warmii i Mazur, z powodu wezbrań na rzekach.
  • Czerwone ostrzeżenia obowiązują dla terenów na Warmii i Mazurach oraz na Mazowszu, gdzie przekroczone zostały stany alarmowe na pięciu rzekach.
  • Pomarańczowe ostrzeżenia drugiego stopnia obejmują rejony Drwęcy, Baudy, Pasłęki, Wierzycy oraz Martwej Wisły, z możliwymi przekroczeniami stanów ostrzegawczych.
  • Sytuacja hydrologiczna jest monitorowana na bieżąco, nie można wykluczyć kolejnych ostrzeżeń.

"Wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych" - tak brzmi ostrzeżenie hydrologiczne wystosowane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przede wszystkim dla północnej części Polski. Najbardziej zagrożone są tereny na Mazowszu oraz Warmii i Mazurach.

Czerwone ostrzeżenia w dwóch regionach. Woda powyżej stanu alarmowego

Ocieplenie w Polsce nabiera rumieńców. Od weekendu temperatury zdecydowanie wzrosły i miejscami dochodziły do 15 st. C na południu, a w poniedziałek lokalnie na zachodzie mogą dochodzić do około 14. Śnieg na nizinach intensywnie się topi, powodując niebezpieczne sytuacje w wielu regionach.

 

ZOBACZ: Ciepła fala zaleje nasz kraj. Takich temperatur w tym roku jeszcze nie było

 

Obecnie stan alarmowy jest przekroczony na pięciu polskich rzekach rzekach:

  • Drwęca (stacja pomiarowa Elgiszewo) - stan: 231 cm;
  • Guber (Prosna) - 379 cm;
  • Bielawa (Suchy Dąb) - 620 cm;
  • Mławka (Szreńsk) - 193 cm;
  • Widawa (Zbytowa) - 358 cm.

 

IMGW ostrzega przed wezbraniami rzek w północnej Polsce. Stan alarmowy został przekroczony na pięciu rzekachIMGW
IMGW ostrzega przed wezbraniami rzek w północnej Polsce. Stan alarmowy został przekroczony na pięciu rzekach

 

"W związku ze spływem wód roztopowych w zlewni Gubra spodziewane są wahania stanu wody w strefie wody wysokiej, na Gubrze w Prośnie przy przekroczonym stanie alarmowym" - napisali hydrolodzy IMGW w komunikacie. Dla tej części województwa warmińsko-mazurskiego obowiązuje najwyższy, trzeci stopień zagrożenia hydrologicznego.

 

ZOBACZ: Najdłuższa pogodowa seria w historii Francji. Meteorolodzy: Niezwykłe!

 

Drugim rejonem, w którym obowiązuje czerwone ostrzeżenie, jest Wkra do ujścia Łydyni na Mazowszu. Tam również możliwe będą wezbrania z przekroczeniem stanów alarmowych.

 

W północnej i północno-wschodniej Polsce obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne od pierwszego do trzeciego stopniaIMGW
W północnej i północno-wschodniej Polsce obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne od pierwszego do trzeciego stopnia

 

Powyższe ostrzeżenia obowiązują do godz. 10:00 w środę. Niebezpieczna sytuacja utrzymuje się nie tylko tam.

Stany ostrzegawcze zagrożone. Trzy miejsca na pomarańczowo

Niższy, pomarańczowy stopień ostrzeżenia, obowiązuje w trzech rejonach północnej Polski.

 

Według specjalistów wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych może nastąpić w rejonie rzek:

  • Drwęca od Welu do Rypienicy, a także Rypienicy do ujścia (województwo kujawsko-pomorskie);
  • Bauda oraz Pasłęka od Wałszy do ujścia (warmińsko-mazurskie);
  • Wierzyca od Bożegopola Szlacheckiego do ujścia oraz w rejonie Martwej Wisły (pomorskie).

 

Te ostrzeżenia drugiego stopnia pozostaną w mocy do środy i czwartku. Gwałtowne wzrosty stanów wody mogą też następować w najbliższym czasie Na terenie całego województwa warmińsko-mazurskiego oraz północnej części podlaskiego.

 

ZOBACZ: Biały krajobraz zmieni się w walkę z żywiołem. Kumulacja ostrzeżeń pogodowych

 

Sytuacja jest na bieżąco monitorowana, a ponieważ lokalnie na rzekach mogą tworzyć się zatory lodowe, zagrożenie wezbraniem rzek może jeszcze się w wielu miejscach utrzymać. Nie można więc wykluczyć kolejnych ostrzeżeń hydrologicznych w najbliższych dniach.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Prognoza pogody - 22 lutego, niedziela
Czytaj więcej
ALERTY HYDROLOGICZNEIMGWMAZOWSZEOSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNEPODTOPIENIAPOGODARZEKISTANY ALARMOWEWARMIA I MAZURYWEZBRANIA

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 