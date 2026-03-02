"Wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych" - tak brzmi ostrzeżenie hydrologiczne wystosowane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przede wszystkim dla północnej części Polski. Najbardziej zagrożone są tereny na Mazowszu oraz Warmii i Mazurach.

Czerwone ostrzeżenia w dwóch regionach. Woda powyżej stanu alarmowego

Ocieplenie w Polsce nabiera rumieńców. Od weekendu temperatury zdecydowanie wzrosły i miejscami dochodziły do 15 st. C na południu, a w poniedziałek lokalnie na zachodzie mogą dochodzić do około 14. Śnieg na nizinach intensywnie się topi, powodując niebezpieczne sytuacje w wielu regionach.

Obecnie stan alarmowy jest przekroczony na pięciu polskich rzekach rzekach:

Drwęca (stacja pomiarowa Elgiszewo) - stan: 231 cm;

(stacja pomiarowa Elgiszewo) - stan: 231 cm; Guber (Prosna) - 379 cm;

(Prosna) - 379 cm; Bielawa (Suchy Dąb) - 620 cm;

(Suchy Dąb) - 620 cm; Mławka (Szreńsk) - 193 cm;

(Szreńsk) - 193 cm; Widawa (Zbytowa) - 358 cm.

"W związku ze spływem wód roztopowych w zlewni Gubra spodziewane są wahania stanu wody w strefie wody wysokiej, na Gubrze w Prośnie przy przekroczonym stanie alarmowym" - napisali hydrolodzy IMGW w komunikacie. Dla tej części województwa warmińsko-mazurskiego obowiązuje najwyższy, trzeci stopień zagrożenia hydrologicznego.

Drugim rejonem, w którym obowiązuje czerwone ostrzeżenie, jest Wkra do ujścia Łydyni na Mazowszu. Tam również możliwe będą wezbrania z przekroczeniem stanów alarmowych.

IMGW W północnej i północno-wschodniej Polsce obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne od pierwszego do trzeciego stopnia

Powyższe ostrzeżenia obowiązują do godz. 10:00 w środę. Niebezpieczna sytuacja utrzymuje się nie tylko tam.

Stany ostrzegawcze zagrożone. Trzy miejsca na pomarańczowo

Niższy, pomarańczowy stopień ostrzeżenia, obowiązuje w trzech rejonach północnej Polski.

Według specjalistów wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych może nastąpić w rejonie rzek:

Drwęca od Welu do Rypienicy, a także Rypienicy do ujścia (województwo kujawsko-pomorskie);

od Welu do Rypienicy, a także Rypienicy do ujścia (województwo kujawsko-pomorskie); Bauda oraz Pasłęka od Wałszy do ujścia (warmińsko-mazurskie);

oraz Pasłęka od Wałszy do ujścia (warmińsko-mazurskie); Wierzyca od Bożegopola Szlacheckiego do ujścia oraz w rejonie Martwej Wisły (pomorskie).

Te ostrzeżenia drugiego stopnia pozostaną w mocy do środy i czwartku. Gwałtowne wzrosty stanów wody mogą też następować w najbliższym czasie Na terenie całego województwa warmińsko-mazurskiego oraz północnej części podlaskiego.

Sytuacja jest na bieżąco monitorowana, a ponieważ lokalnie na rzekach mogą tworzyć się zatory lodowe, zagrożenie wezbraniem rzek może jeszcze się w wielu miejscach utrzymać. Nie można więc wykluczyć kolejnych ostrzeżeń hydrologicznych w najbliższych dniach.

