Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał szereg ostrzeżeń pogodowych dla Polski. Niektóre z nich, te o wyższym, drugim stopniu, wiążą się z ryzykiem znacznych utrudnień i zagrożeń.

Pogoda pod znakiem intensywnych opadów śniegu. Ostrzeżenia drugiego stopnia

Alerty drugiego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu obejmują województwa pomorskie, warmińsko-mazurskie, część zachodniopomorskiego oraz południowe obszary województw śląskiego i małopolskiego.



Prognozowany jest tam śnieg o umiarkowanym i silnym natężeniu, który może spowodować przyrost pokrywy śnieżnej o 20-30 cm, a lokalnie nawet do około 50 cm. Ostrzeżenia te będą obowiązywały do poniedziałkowego popołudnia.



Dla tych samych regionów Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) również wydało alert, apelując o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach i chodnikach oraz o bieżące śledzenie komunikatów pogodowych. Ostrzeżenie RCB jest aktywne najbliższej nocy oraz w poniedziałek.

‼️Uwaga! Alert RCB‼️



"Uwaga! Dziś w nocy i jutro (11/12.01) prognozowane są intensywne opady śniegu. Zachowaj ostrożność na drogach i chodnikach. Śledź komunikaty pogodowe."



Alert RCB w woj. pomorskim oraz części woj. zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego, małopolskiego i… pic.twitter.com/5vrWjiHwmP — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) January 11, 2026

Ostrzeżenia drugiego stopnia przed zamieciami śnieżnymi dotyczą północno-wschodnich krańców województwa zachodniopomorskiego oraz północnej części województwa pomorskiego. Przewiduje się tam zawieje i zamiecie śnieżne, spowodowane opadami śniegu i silnym wiatrem z kierunków północnych, o średniej prędkości do 50 km/h, a w porywach nawet do 85 km/h. Te alerty pozostaną w mocy do niedzieli, do końca dnia.

Kolejne alerty IMGW. Ostrzeżenia pierwszego stopnia

Intensywne opady śniegu pierwszego stopnia przewidywane są z kolei dla województwa kujawsko-pomorskiego, części województwa łódzkiego, południowej części województwa podkarpackiego oraz dla zachodniego Mazowsza. Oczekuje się tam przyrostu pokrywy śnieżnej miejscami o 10-15 cm. Dodatkowo, północno-zachodni wiatr o średniej prędkości do 25 km/h (w porywach do 50 km/h) może powodować zawieje i zamiecie śnieżne. Ostrzeżenie to będzie ważne do niedzieli, do końca dnia.



IMGW wydało również osobne alerty pierwszego stopnia przed zamieciami śnieżnymi dla województwa kujawsko-pomorskiego i części województwa łódzkiego. Na tych obszarach prognozowane są zawieje i zamiecie śnieżne wywołane opadami śniegu i wiatrem z północnego zachodu, o średniej prędkości do 30 km/h, w porywach około 55 km/h. Lokalnie pokrywa śnieżna może wzrosnąć o 10 cm. Ostrzeżenie obowiązuje do niedzieli, do godziny 20:00.

⚠️ Komunikat meteorologiczny IMGW ⚠️

🌨️ Intensywne opady śniegu, zawieje i zamiecie, silny wiatr.

💨 Porywy do 55 km/h, na wybrzeżu do 75 km/h.

❄️ Przyrost śniegu dziś 5-8 cm, do jutra 15-20 cm, lokalnie do 25 cm.

👁️ Widzialność miejscami 300m.

⏰ 11.01

🔎 https://t.co/tBq6AJFvlF pic.twitter.com/xJUX0DwXyi — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) January 11, 2026

Kolejne alerty pierwszego stopnia przed zamieciami śnieżnymi wydano także dla województwa podkarpackiego. Tam będą one obowiązywać do poniedziałkowego południa.

Przed silnym mrozem pierwszego stopnia instytut ostrzega mieszkańców województwa podlaskiego, części warmińsko-mazurskiego, lubuskiego, dolnośląskiego oraz północno-wschodnich krańców mazowieckiego. Na zachodzie kraju temperatura może spaść do -15 st. C, a alerty dla tych regionów pozostaną aktywne do poniedziałkowego poranka. Na wschodzie termometry mogą wskazać nawet do -22 st. C, a ostrzeżenia będą obowiązywały do środy.

Alert w pogodzie: Wezbranie z przekroczeniem stanu ostrzegawczego

Ponadto IMGW wydał ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia, które oznacza wzrosty poziomów wody do strefy wody wysokiej i lokalnie powyżej stanów ostrzegawczych.

Ostrzeżenie dotyczy dolnego odcinka rzeki Wel (woj. warmińsko-mazurskie), gdzie prawdopodobieństwo wzrostu poziomu wody wynosi 80 proc. Alert obowiązuje do godz. 12 w poniedziałek (12 stycznia).

Podsumowanie sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej z dnia 11.01.2026 r. wraz z prognozą na najbliższe godziny i dni



link do komunikatu: https://t.co/Ot5qNdU4ev#pogoda #imgw pic.twitter.com/TwpU0FZCOi — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) January 11, 2026

Aktualne pozostają też ostrzeżenia pomarańczowe na terenie Zalewu Szczecińskiego (Odra od Gryfina do ujścia rzeki), Wybrzeża Zachodniego, Bałtyku Południowego i Cieśniny Świna (woj. zachodniopomorskie) oraz Bałtyku Południowo-Wschodniego, Martwej Wisły i Ujścia Wisły (woj. pomorskie).

Jak poinformował Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku, dla wschodniej części strefy brzegowej IMGW wydał ostrzeżenie drugiego stopnia przed sztormem. Prognozowany jest wiatr północny o sile 6-7 st. w skali Beauforta, w porywach do 8 st. Alert pozostanie aktywny do godz. 22 w niedzielę.

Przewiduje się tam dalsze wzrosty i wahania poziomów wody w strefie wody wysokiej i powyżej stanów ostrzegawczych. Lokalnie możliwe jest osiągnięcie stanów alarmowych. Te alerty obowiązują do poniedziałku do południa.

