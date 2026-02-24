"40 kolejnych dni deszczu nad krajem, bezprecedensowa seria" - tak eksperci z serwisu Meteo France określili sytuację, z którą mieli do czynienia tej zimy. Od 14 stycznia do 22 lutego we Francji każdy dzień był deszczowy. Tak długa seria miała miejsce po raz pierwszy, a pogoda w tym czasie była bardzo wymagająca.

Deszcz bez żadnej przerwy. 40 dni bez poprawy pogody we Francji

To nie oznacza, że przez 40 dni we Francji w ogóle nie było słońca. "Deszczowy dzień" według francuskich meteorologów to taki, w trakcie którego w kraju zanotowano opady na średnim poziomie co najmniej jednego litra wody na metr kwadratowy.

Z taką właśnie sytuacją mieli do czynienia Francuzi do minionej niedzieli. W poniedziałek aura się poprawiła: było sucho i spokojnie, co oznaczało najdłuższy deszczowy okres od początku pomiarów.

"Niezwykłe! W dniach od 14 stycznia do 22 lutego 2026 roku we Francji padało nieprzerwanie przez 40 dni z rzędu: to najdłuższa seria deszczowych dni zmierzona we Francji od 1959 roku" - napisali eksperci z Meteo France w serwisie X.

💧Inédit ! Il a plu de manière continue sur l'Hexagone du 14 janvier au 22 février 2026, soit 40 jours consécutifs : la série de jours de pluie consécutifs la plus longue mesurée en France depuis 1959.



🔴 Crues majeures sur Charente et bassin de la Mainehttps://t.co/jm9p6w53tK pic.twitter.com/a7xEMcg6fF — Météo-France (@meteofrance) February 24, 2026

Nigdy wcześniej we Francji zimą nie było 40 deszczowych dni jeden po drugim. Do wydłużenia serii przyczyniły się między innymi silne burze, które nawiedzały Francję w minionych tygodniach. Burze Pedro, Nils, Ingrid i Goretti "następowały jedna po drugiej" i "przyniosły do kraju bardzo deszczową pogodę" - czytamy na Meteo France.

Ta zima trafi do pogodowej czołówki. Specjaliści z Francji mają pewność

Chociaż jeszcze się nie zakończyła, francuscy meteorolodzy nie mają wątpliwości, że obecna zimna "będzie jedną z 10 najbardziej deszczowych od początku gromadzenia danych w 1959 roku". W rejonie Bretanii, a także na północnym zachodzie i wybrzeżu Morza Śródziemnego od 1 stycznia suma opadów była wyższa niż zazwyczaj w trakcie całej zimy - podaje Meteo France.

Największe sumy opadów w tym czasie zanotowano w następujących regionach:

Quimper w Finistère: 588 litrów wody na metr kwadratowy (w porównaniu z normą na okres od grudnia do lutego wynoszącą 412 litrów);

w Finistère: 588 litrów wody na metr kwadratowy (w porównaniu z normą na okres od grudnia do lutego wynoszącą 412 litrów); Bordeaux : 321 litrów deszczu na metr kwadratowy (średnia zimowa dla tego obszaru: 260 litrów);

: 321 litrów deszczu na metr kwadratowy (średnia zimowa dla tego obszaru: 260 litrów); Tuluza: 203 litry (norma: 139).

Trwający wciąż luty już jest najbardziej deszczowym takim miesiącem w historii francuskich zapisów. W jego trakcie spadło dwa razy więcej deszczu niż zwykle o tej porze roku.

Francuscy specjaliści zwracają uwagę, że przyszłe zimy mogą być podobne do obecnej. Cieplejsza atmosfera zawiera więcej pary wodnej. W miarę postępującego ocieplenia trzeba więc liczyć się z tym, że będziemy mieli do czynienia z większą ilością deszczowych dni. Nie można więc wykluczyć, że w przyszłości obecny rekord 40 deszczowych dni może być zagrożony.

