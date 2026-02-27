Większość naszego kraju cały czas pozostaje pod wpływem rozległego wyżu rozciągającego się od od północnej Aryki przez Bałkany po wschodnią Ukrainę - podkreśla Kazimierz Walaszek, synoptyk Albedo, dostarczający prognozy pogody serwisowi Polsatnews.pl. To oznacza spokojną aurę, jeszcze przed weekendem.

Ciepła fala rozleje się po Polsce. Mocna zmiana na Dolnym Śląsku

Wyliczenia Albedo potwierdzają najnowsze prognozy udostępnione przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Wynika z nich, że w piątek możemy doświadczyć najwyższych temperatur od początku tego roku. Niewykluczone, że w ciągu dnia na Dolnym Śląsku zanotujemy miejscami temperatury na poziomie nawet 19 st. C. Lokalnie mogą być nawet nieco wyższe.

Południowy zachód będzie najcieplejszym rejonem kraju. W centrum można się spodziewać około 11, zaś na Suwalszczyźnie 3 st. C.

WXCHARTS Sobota będzie kolejnym bardzo ciepłym dniem na południowym zachodzie

Aura będzie zdecydowanie wiosenna i pogodna, zwłaszcza w południowej połowie Polski. Na północy pojawi się więcej chmur, jednak nawet tam nie powinno padać.

Tak przyjazna pogoda zostanie z nami na dłużej, przynajmniej do pierwszej połowy weekendu. Temperatury wciąż będą bardzo wysokie, jak na tę porę roku.

Pogoda idealna do podróży i nie tylko. Sobota bardzo przyjazna

"W sobotę z południowego zachodu i południa płynąć będzie do nas bardzo ciepłe suche powietrze kontynentalne z rejonu Austrii i zachodnich Bałkanów. [...] Zarówno w nocy jak i ciągu dnia w sobotę w całym kraju bardzo dobre warunki do podróżowania, będzie słonecznie, sucho i ciepło" - prognozuje Walaszek.

Według synoptyka ciepło będzie w zdecydowanej większości kraju. Na wciąż najchłodniejszym północnym wschodzie w sobotę będzie nie mniej niż 7 st. C.

1 marca najcieplejszy znowu będzie zachodni rejon kraju - tam słupki na termometrach dojdą do 16-17 st. C. Możliwe, że miejscami będzie nawet trochę cieplej.

WXCHARTS Piątek przyniesie najwyższe temperatury od początku 2026 roku - wynika z najnowszych prognoz

Jeśli obecne prognozy się sprawdzą, to zarówno w piątek, jak i w sobotę doświadczymy najcieplejszego jak dotąd epizodu w tym roku, w dodatku z przeważnie słoneczną i spokojną pogodą.

Niedziela wciąż ciepła, ale pogoda trochę się zepsuje

Lekkie pogorszenie aury czeka nas w niedzielę. Drugi dzień marca również zapowiada się na zdecydowanie ciepły, jak na tę porę roku.

Być może w nocy uda się uniknąć przymrozków niemal wszędzie, a jedynie lokalnie na południu może być -2 st. C - prognozuje IMGW. Po wschodzie słońca szybko się ociepli.

W niedzielę na północnym wschodzie będą 4, a w centrum około 11 st. C. Ponownie najbardziej wiosenne temperatury zanotujemy na południowym zachodzie, gdzie może być do 14-15 st. C.

Albedo/Polsatnews.pl Prognoza pogody wskazuje na ciepły początek marca. Aura przeważnie będzie spokojna

W przeciwieństwie do wcześniejszych dni warunki nie będą już tak przyjazne. Wzrośnie zachmurzenie, a miejscami może przelotnie popadać słaby deszcz. Pogodniej powinno być na południu i wschodzie i tam raczej nie powinno padać.

