Wpis po persku Wołodymyra Zełenskiego pojawił się późnym popołudniem w sobotę. Rankiem tego dnia Iran został zaatakowany przez Izrael i Stany Zjednoczone, w wyniku czego zginął najwyższy irański przywódca ajatollah Ali Chamenei, sprawujący autorytarną władzę.

"Wydarzenia na Bliskim Wschodzie i w regionie Zatoki Perskiej rozwijają się dynamicznie. Niestety, Ukraina doskonale wie, jak wyglądają te wydarzenia" - stwierdził na wstępie Zełenski.

Wołodymyr Zełenski skomentował atak na Iran. Wpis w języku perskim

Jak podkreślił ukraiński lider, Iran postanowił "zostać wspólnikiem Putina" i dostarczyć mu drony Shahed wraz z technologią ich produkcji. "Iran dostarczył również inną broń" - dodał, precyzując, że podczas wojny w Ukrainie Rosjanie użyli ponad 57 tys. tych dronów.

"Dlatego też sprawiedliwie będzie dać narodowi irańskiemu szansę na uwolnienie się od reżimu terrorystycznego i zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim państwom, które ucierpiały z powodu terroryzmu mającego swoje korzenie w Iranie" - napisał prezydent Ukrainy.

ZOBACZ: Watykan reaguje na nową wojnę. Papież z pilnym wezwaniem

Stanowisko Ukrainy - jak przekazał Zełenski - zakłada konieczność ochrony ludzkiego życia i zapobieganie rozprzestrzenianiu się wojny. "Ważne jest, aby Stany Zjednoczone działały zdecydowanie. Ilekroć Ameryka jest zdecydowana, globalni przestępcy są osłabiani. To zrozumienie musi dotrzeć również do Rosjan" - zakomunikował

Zełenski zauważył też, że ludzie "nie znają dnia ani godziny", ale każdy akt zła "spotka się ostatecznie ze sprawiedliwą odpowiedzią". Ukraina oczekuje, że region Bliskiego Wschodu będzie "wreszcie" bezpieczniejszym miejscem. "Wiele zmian zmierzających do tego celu już się dokonuje" - ocenił prezydent.

ZOBACZ: Kto zastąpi Alego Chameneiego? Irańskie władze zdecydowały

Jak podsumował, "Ukraina jest gotowa pomóc każdemu państwu zwiększyć bezpieczeństwo i sprawiedliwość oraz ograniczyć reżimy terrorystyczne".

Zełenski wspomniał o Shahedach. Na czym polega ich siła?

W styczniu systemy bezzałogowe Sił Zbrojnych Ukrainy po raz pierwszy przechwyciły rosyjskiego drona typu Shahed uzbrojonego w przenośny przeciwlotniczy zestaw rakietowy (MANPADS).

Informację podał wówczas ukraiński analityk Serhii Bieskrestnov, który oznajmił, że Rosjanie nadal szukają "sposobów na zniszczenie" ukraińskiego lotnictwa. Dodał, że w nowym modelu Shaheda zamontowane były kamera i modem radiowy.

ZOBACZ: Wezwanie z Bliskiego Wschodu do Iranu. "Nie toczycie wojny z sąsiadami"

Portal Defence24 wyjaśniał, że jeśli drony te wyposażone są - jak podawano - w zestaw rakietowy 9K333 "Werba", to ich ładunki mogą być odpalane zdalnie. Z kolei Kyiv Post wskazywał na zdolności bezzałogowców do niszczenia m.in. śmigłowców i nisko lecących samolotów.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni