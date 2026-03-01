Przemawiając podczas niedzielnej modlitwy Anioł Pański, papież Leon XIV mówił o swoim "głębokim zaniepokojeniu" wydarzeniami na Bliskim Wschodzie. W sobotę Izrael i Stany Zjednoczone przypuściły atak na Iran, na co ten odpowiedział odwetem zagrażającym innym krajom Zatoki Perskiej.

- Zwracam się do zaangażowanych stron z całego serca, aby wzięły na siebie moralną odpowiedzialność za powstrzymanie spirali przemocy, zanim stanie się ona nieodwracalną otchłanią - wezwał biskup Rzymu, stojąc przed wiernymi na Placu św. Piotra w Watykanie.

Papież Leon XIV o Iranie. Pouczył światowych liderów

Głowa Kościoła katolickiego ostrzegła przed "obliczem tragedii o ogromnych rozmiarach". Ostrzeżenie to papież powtarzał już podczas poprzednich wystąpień, kiedy donoszono o eskalującym konflikcie wokół Iranu.

- Stabilność i pokój nie buduje się na wzajemnych zagrożeniach ani na broni, która sieje zniszczenie, ból i śmierć, lecz jedynie poprzez rozsądny, autentyczny i odpowiedzialny dialog - zwrócił uwagę.

ZOBACZ: Wojna w Iranie a prezydentura Trumpa. USA czeka "bezlitosny odwet"?

Następnie papież modlił się za tych, którzy podejmują decyzję, pragną wolności i chcą żyć w pokoju. - Niech dyplomacja odzyska swoją rolę i niech dobro narodów będzie promowane - narodów tęskniących za pokojowym współistnieniem opartym na sprawiedliwości - mówił. - Módlmy się o pokój - zaapelował do pielgrzymów.

Papież przypomniał także o starciach między Pakistanem a Afganistanem, które toczą spory o granicę. Zwrócił się z "błaganiem o pilny powrót do dialogu".

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni