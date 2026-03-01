Ajatollah Alireza Arafi z irańskiej Rady Strażników został wybrany do Rady Przywódczej, która będzie tymczasowo sprawować obowiązki zabitego w amerykańsko-izraelskich atakach najwyższego przywódcy Iranu ajatollaha Alego Chameneiego - podała agencja ISNA.

W skład Rady wchodzą, poza Arafim, prezydent Iranu Masud Pezeszkian oraz szef władzy sądowniczej Golamhosejn Mohseni Edżei.

Alireza Arafi w Radzie Przywódczej po śmierci Alego Chameneiego

Rada Przywódcza jest tymczasowym organem powoływanym w celu wykonywania obowiązków najwyższego przywódcy, gdy stanowisko to jest nieobsadzone lub gdy sprawujący je duchowny nie może wykonywać swoich powinności. To tymczasowe i kolektywne gremium, pełniące funkcję tymczasowej głowy państwa, sprawuje obowiązki do czasu wyłonienia nowego przywódcy przez Zgromadzenie Ekspertów, przejmując m.in. zadania dowodzenia siłami zbrojnymi i nadzoru nad instytucjami państwowymi.

Według dziennika "New York Times", który powołuje się na swoje źródła, Chamenei już w czerwcu 2025 r., podczas ataku USA i Izraela, wyznaczył swoich potencjalnych następców. "Najwyższym przywódcą musi być wyższy duchowny szyicki i uczony mianowany przez Zgromadzenie Ekspertów" - zauważył "NYT".

Opierając się na rozmowach z kilkoma wysokimi rangą irańskimi urzędnikami i dwoma duchownymi, dziennik podał, że do potencjalnych następców Chameneiego należą: Golamhosejn Mohseni Edżei, szef sztabu zabitego ajatollaha Asgar Hedżazi oraz Hasan Chomeini, umiarkowany duchowny z reformatorskiej frakcji politycznej, wnuk ajatollaha Chomeiniego.

"Syn ajatollaha Chameneiego, Modżtaba, który odgrywa ważną zakulisową rolę, cieszy się poparciem niektórych frakcji, ale Chamenei powiedział swoim zwolennikom, że nie chce, aby stanowisko najwyższego przywódcy było dziedziczne" - poinformował "NYT".

Ali Chamenei wyznaczył trzech kandydatów. To oni mogą go zastąpić

Władze irańskie potwierdziły w niedzielę śmierć 86-letniego Chameneiego, a także szefa Gwardii Rewolucyjnej (IRGC) Mohammada Pakpura i doradcy ds. bezpieczeństwa Alego Szamchaniego. Irańska telewizja poinformowała również tego dnia o śmierci szefa sztabu sił zbrojnych Iranu Abdulrahima Musawiego oraz ministra obrony Aziza Nasira Zadeha.

Dziennik "New York Times" opublikował wcześniej w sobotę zdjęcie satelitarne, na którym widać duże zniszczenia i zawalone budynki w kompleksie, używanym zwykle jako rezydencja Chameneiego i miejsce, gdzie przyjmowani byli wysokiej rangi urzędnicy. Izraelska telewizja Kanał 12 podała, że rezydencja ajatollaha została "całkowicie zniszczona". Według źródeł agencji Reutera Izrael i USA przeprowadziły atak w chwili, gdy trwało spotkanie Chameneiego z głównymi doradcami.

To dopiero drugi przypadek zmiany przywództwa w Iranie od rewolucji islamskiej w 1979 r. Chamenei (ur. 1939 r.) objął władzę w 1989 r. po śmierci ajatollaha Ruhollaha Chomeiniego - przywódcy rewolucji islamskiej, która obaliła szacha Mohammada Rezę Pahlawiego. Chamenei sprawował niemal absolutną władzę nad organami państwa, siłami zbrojnymi i wymiarem sprawiedliwości, pełniąc zarazem funkcję duchowego przywódcy kraju. Podległe mu służby tłumiły protesty przeciwko rządom ajatollaha.

Izrael i USA od soboty atakują Iran, a ten odpowiada uderzeniami w Izrael i amerykańskie bazy w regionie.

