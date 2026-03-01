Wezwanie z Bliskiego Wschodu do Iranu. "Nie toczycie wojny z sąsiadami"

Świat

- Irańska napaść na państwa Zatoki Perskiej to pomyłka, która odizolowała Iran w krytycznym momencie - powiedział doradca prezydenta Zjednoczonych Emiratów Arabskich Anwar Gargasz. Wezwał Teheran do "opamiętania się". Iran w odpowiedzi na ataki Izraela i USA wycelował rakiety i drony w amerykańskiego bazy w regionie, jednak część z nich uderzyła w obiekty cywilne w krajach Bliskiego Wschodu.

Dym unoszący się nad lotniskiem, gdzie stoją samoloty i budynki portu lotniczego.
Altaf Qadri/AP
Lotnisko w Dubaju zamknięto po ataku Iranu

Doradca prezydenta Zjednoczonych Emiratów Arabskich Anwar Gargasz oświadczył w niedzielę, że irańskie ataki na państwa Zatoki Perskiej doprowadziły do izolacji tego kraju. - Nie walczycie ze swoimi sąsiadami – podkreślił, zwracając się do władz w Teheranie.

Iran odpowiada na ataki Izraela i USA. "Opamiętajcie się"

- Irańska napaść na państwa Zatoki Perskiej to pomyłka, która odizolowała Iran w krytycznym momencie - ocenił Gargasz. - Opamiętajcie się i traktujcie sąsiadów w sposób racjonalny i odpowiedzialny - zaapelował, ostrzegając przed jeszcze większa eskalacją sytuacji w regionie.

 

ZOBACZ: Atak powietrzny w ZEA. Pożar luksusowego hotelu, są ranni

 

Stany Zjednoczone i Izrael zaatakowały w sobotę Iran, zabijając najwyższego przywódcę ajatollaha Alego Chameneia i innych wysokich rangą przedstawicieli władz. Teheran w odwecie przystąpił do ataków na bazy amerykańskie w regionie.

Ataki Iranu na Bliskim Wschodzie. Ucierpiały obiekty cywilne

W wyniku uderzenia drona w lotnisko w Abu Zabi, stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich, jedna osoba zginęła, a siedem odniosło obrażenia. Kolejne dwie, w tym dziecko, zostały ranne z powodu spadających fragmentów bezzałogowca przechwyconego koło kompleksu wieżowców Etihad Towers.

 

Iran zaatakował również w lotniska w Dubaju, Kuwejcie i Katarze, a także obszary mieszkalne w Bahrajnie, Katarze, Kuwejcie, Jordanii i Arabii Saudyjskiej. Trafiony został hotel w dubajskiej dzielnicy Palm Jumeirah.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Iran nie pokazał całego potencjału? Gen. Bieniek wskazuje cel Teheranu
Marta Stępień / polsatnews.pl / PAP
Czytaj więcej
BAHRAJNIRANKUWEJTOMANŚWIATZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 