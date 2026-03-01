Doradca prezydenta Zjednoczonych Emiratów Arabskich Anwar Gargasz oświadczył w niedzielę, że irańskie ataki na państwa Zatoki Perskiej doprowadziły do izolacji tego kraju. - Nie walczycie ze swoimi sąsiadami – podkreślił, zwracając się do władz w Teheranie.

Iran odpowiada na ataki Izraela i USA. "Opamiętajcie się"

- Irańska napaść na państwa Zatoki Perskiej to pomyłka, która odizolowała Iran w krytycznym momencie - ocenił Gargasz. - Opamiętajcie się i traktujcie sąsiadów w sposób racjonalny i odpowiedzialny - zaapelował, ostrzegając przed jeszcze większa eskalacją sytuacji w regionie.

Stany Zjednoczone i Izrael zaatakowały w sobotę Iran, zabijając najwyższego przywódcę ajatollaha Alego Chameneia i innych wysokich rangą przedstawicieli władz. Teheran w odwecie przystąpił do ataków na bazy amerykańskie w regionie.

Ataki Iranu na Bliskim Wschodzie. Ucierpiały obiekty cywilne

W wyniku uderzenia drona w lotnisko w Abu Zabi, stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich, jedna osoba zginęła, a siedem odniosło obrażenia. Kolejne dwie, w tym dziecko, zostały ranne z powodu spadających fragmentów bezzałogowca przechwyconego koło kompleksu wieżowców Etihad Towers.

Iran zaatakował również w lotniska w Dubaju, Kuwejcie i Katarze, a także obszary mieszkalne w Bahrajnie, Katarze, Kuwejcie, Jordanii i Arabii Saudyjskiej. Trafiony został hotel w dubajskiej dzielnicy Palm Jumeirah.

