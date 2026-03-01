Rzecznik MSZ podkreślił, że resort dyplomacji przed rozpoczęciem konfliktu apelował o opuszczenie regionu. Zaapelował o ostrożność do obywateli, którzy pozostają na Bliskim Wschodzie. Zwrócił uwagę, że z Izraela można dostać się drogą lądową do Egiptu, z którego wciąż latają samoloty.

Maciej Wewiór był dopytywany przez dziennikarzy czy Polska wyśle samoloty wojskowe po polskich obywateli w strefie zagrożenia. - Tego nie uczynimy - zaznaczył rzecznik i zwrócił uwagę na niebezpieczeństwo ze względu na działania wojenne i ostrzał rakietowy. - Podobnie jak nie uczyniły tego inne kraje - dodał.

- W momencie, kiedy skończą się działania wojenne, kiedy przestaną latać pociski, drony, kiedy będzie to bezpieczne, nasi obywatele wrócą do Polski - mówił dalej Wewiór.

Polacy utknęli na Bliskim Wschodzie. "Robimy wszystko, co możliwe"

Rzecznik był też pytany o pomoc dla Polaków, którzy utknęli na lotniskach Bliskiego Wschodu, między innymi w Dubaju. Linie lotnicze odwołały loty ze względu na zagrożenie działaniami zbrojnymi. Rzecznik podkreślił, że polskie służby konsularne współpracują z lokalnymi władzami.

Dodał, że Zjednoczone Emiraty Arabskie zapewniły pobyt i wyżywienie wszystkim, którzy nie mogą opuścić kraju. - Robimy wszystko, co jest możliwe, żeby pomóc naszym obywatelom na miejscu. Nie ma żadnej możliwości, żeby zorganizować inną pomoc. To jest kwestia całego świata. Mówimy o tysiącach ludzi, którzy utknęli w regionie, mieli loty przesiadkowe. Skupiamy się na tym, by nasi obywateli mieli zapewnione bezpieczeństwo tam na miejscu - podkreślił Wewiór.

MSZ uruchamia specjalną infolinię

Rzecznik wskazał również, że "po pierwsze" odpowiedzialne za podróż są biura podróży i przewoźnicy. - My jako państwo, służba konsularna, wspieramy naszych obywateli, ale też przewoźników w kontakcie z lokalnymi władzami - zapewnił.

Maciej Wewiór przekazał od godz. 17.00 w niedzielę dostępna będzie dodatkowa infolinia dla Polaków. Pod numerem 523 88 80 będzie można uzyskać aktualne informacje, co ma między innymi odciążyć pracę polskich konsulatów na Bliskim Wschodzie.

