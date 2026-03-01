"Wzywamy wszystkie strony". Oświadczenie polskiego MSZ ws. Bliskiego Wschodu

Polska

"Polska z uwagą i niepokojem obserwuje ostatnie wydarzenia w regionie Bliskiego Wschodu" - oświadczyło Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Resort wezwał wszystkie strony konfliktu do "zachowania powściągliwości, poszanowania prawa międzynarodowego i ochrony ludności cywilnej".

Mężczyzna w garniturze stoi przed mikrofonem na tle flag Polski, Unii Europejskiej i NATO.
PAP/Albert Zawada
Szef MSZ wicepremier Radosław Sikorski

MSZ w opublikowanym w niedzielę komunikacie popiera pokojowe metody rozwiązywania konfliktów na Bliskim Wschodzie oraz kwestii irańskiego programu nuklearnego.

 

"Społeczeństwo irańskie, niedawno boleśnie doświadczone represjami politycznymi z powodu protestów, zasługuje na wolność, pokój, stabilność i dobrobyt" - zaznaczono w oświadczeniu.

 

 

Jednocześnie Polska wyraża solidarność z Katarem, Bahrajnem, Kuwejtem, Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, Arabią Saudyjską, Jordanią i Omanem, które "ucierpiały w wyniku eskalacji działań zbrojnych".

Konflikt na Bliskim Wschodzie. MSZ o bezpieczeństwie Polaków

"Kategorycznie opowiadamy się przeciwko próbom rozprzestrzeniania konfliktu na cały Bliski Wschód. Priorytetem pozostaje zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom RP przebywającym w tym regionie" - podkreśla dalej MSZ.

 

Stany Zjednoczone i Izrael w sobotę zaatakowały Iran. W odpowiedzi Teheran rozpoczął ostrzał amerykańskich instalacji wojskowych w wielu krajach regionu. W konsekwencji doszło do zatrzymania lub utrudnień w ruchu lotniczym w państwach Bliskiego Wschodu.

 

Polskie ambasady opublikowały szereg komunikatów i porad dla polskich obywateli. Listę informacji polskich placówek dyplomatycznych publikowaliśmy tutaj.

 

Jakub Krzywiecki / polsatnews.pl
BLISKI WSCHÓDIRANIZRAELMINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCHMSZPOLSKA

