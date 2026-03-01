Jedna kobieta zginęła, a 27 osób zostało rannych w wyniku uderzenia irańskiego pocisku balistycznego, który w sobotę późnym wieczorem spadł na blok mieszkalny w Tel Awiwie. Ofiara jest pierwszą osobą zabitą w Izraelu w wyniku walk z Iranem - poinformował izraelski portal Times of Israel.

Izrael: Pierwsza ofiara odwetu Iranu w Tel Awiwie

Kobietę w wieku około 40 lat znaleziono w stanie krytycznym po tym, jak pocisk balistyczny uderzył w budynek mieszkalny, powodując poważne uszkodzenia konstrukcji. Ofiara zmarła w wyniku odniesionych obrażeń.

Jak podaje Times of Israel, z 27 rannych, dwoje jest w stanie umiarkowanym, a 25 odniosło lekkie obrażenia. Zostali oni przewiezieni do trzech różnych szpitali w okolicy.

ZOBACZ: Nowa fala ataków Iranu. Eksplozje na Bliskim Wschodzie

Wśród osób uratowanych z budynku było dwumiesięczne niemowlę i jego starsza siostra. Ich rodzice zostali ewakuowani wkrótce po nich. Według Kanału 12 siedmioro rannych to dzieci.

Izraelskie ataki na Iran trwały także w nocy, a izraelskie siły powietrzne informowały o przeprowadzeniu kilku kolejnych serii uderzeń wymierzonych w irańskie wyrzutnie rakiet balistycznych i systemy obrony powietrznej.

Setki ataków jednego dnia. Wymiana ognia między USA i Izraelem a Iranem

Według urzędnika USA, na którego powołuje się stacja Fox News, w ciągu pierwszych 12 godzin operacji armia amerykańska przeprowadziła prawie 900 ataków w Iranie. Teheran miał wystrzelić w tym samym okresie około 300 pocisków. Wiele z nich wycelowano w Izrael, ale eksplozje wstrząsnęły również Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, Bahrajnem, Katarem, Kuwejtem i Arabią Saudyjską.

ZOBACZ: Iran celem kilku krajów? Media: Przekonywano Trumpa, książę prywatnie telefonował

Według Times of Israel syreny alarmu przeciwlotniczego brzmiały w sobotę wieczorem w wielu miejscach w środkowej części Izraela. Korespondent stacji Sky News informował natomiast, że z Jerozolimy na niebie wciąż widać było rakiety przechwytywane przez obronę przeciwlotniczą.

Irańskie wojska zaatakowały Izrael, a także bazy wojskowe USA na Bliskim Wschodzie, w odpowiedzi na rozpoczęte w sobotę rano amerykańsko-izraelskie uderzenia na Iran. W niedzielę rano tamtejsze państwowe media potwierdziły, że najwyższy przywódca kraju ajatollah Ali Chamenei nie żyje.

