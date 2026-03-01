W sobotę rano Izrael i USA rozpoczęły zmasowane naloty na cele w Iranie. Prezydent Donald Trump ogłosił początek "dużej operacji bojowej", deklarując jednocześnie, że jej celem jest uniemożliwienie Teheranowi zdobycia broni jądrowej. Premier Izraela Benjamin Netanjahu zapowiedział, że działania militarne będą kontynuowane do skutku.

Najbardziej przełomową informacją potwierdzoną w niedzielę przez irańskie media państwowe jest śmierć najwyższego przywódcy duchowo-politycznego Iranu. Ajatollah Ali Chamenei zginął w sobotę rano w swoim biurze w wyniku przeprowadzonych ataków. Fakt ten potwierdziły wcześniej dowództwa sił amerykańskich i izraelskich.

Atak na Iran. Odwet Teheranu i zagrożenie dla sąsiadów

Teheran odpowiedział na ataki wystrzeleniem pocisków balistycznych, z których część spadła na terytoria państw sąsiednich. To właśnie bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa i ryzyko rozlania się konfliktu stało się impulsem do niedzielnej narady szefów dyplomacji: Arabii Saudyjskiej, Kataru, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Kuwejtu, Omanu i Bahrajnu.

ZOBACZ: "Należy zrobić wszystko, co możliwe". Pilne spotkanie Rady Bezpieczeństwa ONZ

Państwa Zatoki Perskiej, z których wiele gości na swoim terytorium amerykańskie bazy wojskowe, znajdują się w niezwykle trudnym położeniu strategicznym. Z jednej strony są kluczowymi partnerami bezpieczeństwa USA, z drugiej obawiają się stania się celem irańskich ataków odwetowych.

Jak przekazano, niedzielne spotkanie ma na celu wypracowanie wspólnego stanowiska wobec nowej rzeczywistości politycznej w Iranie po śmierci Chameneia oraz próbę deeskalacji napięcia, które zagraża globalnemu rynkowi energii i stabilności całego regionu.

