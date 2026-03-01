Jak czytamy w niedzielnym artykule dziennika, Donald Trump jawi się dla wielu jako interwencjonista, choć na początku swojej drugiej prezydentury krytykował zaangażowanie USA w konflikty zbrojne na świecie.

Brytyjscy dziennikarze podsumowują działania Trumpa jako "próbę obalenia reżimu na odległość" poprzez uderzenia z powietrza prowadzone we współpracy z Izraelem. Jeszcze przed atakiem USA osoby blisko związane z administracją prezydenta wyrażały obawy, że interwencja zbrojna w Wenezueli i porwanie Nicolasa Maduro wpłynęły na sposób myślenia Trumpa.

ZOBACZ: Atak na tankowiec w cieśninie Ormuz. To kluczowy obszar na mapie świata

"W Wenezueli możliwe jest ustanowienie marionetkowego przywódcy, który będzie działał w najlepszym interesie Stanów Zjednoczonych. Nie ma jednak przyjaznego zastępcy ajatollaha" – zauważyła gazeta.

Wojna w Iranie a prezydentura Trumpa. USA czeka "bezlitosny odwet"?

"Times" podkreśla również, że interwencje zbrojne w Wenezueli i w Iranie odciągają uwagę Amerykanów od spraw wewnętrznych. Choć wysocy rangą przedstawiciele Białego Domu próbują ponownie skierować oczy opinii publicznej na sytuację gospodarczą USA, obywatele znacznie częściej niż o własnym kraju słyszą w wiadomościach o sprawach międzynarodowych, zaznacza dziennik.

Z kolei "Financial Times" przewiduje, że eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie może bardzo szybko uderzyć w same Stany Zjednoczone. Jak czytamy, "perspektywa upadku irańskiego reżimu może wywołać bezlitosny odwet ze strony resztek rządu, a także pełnomocników i zwolenników Teheranu na całym świecie".

ZOBACZ: "To nie może być wojna błyskawiczna". Ekspert o uderzeniu USA na Iran

Jak dodaje brytyjski dziennik, Trump sam krytykował niegdyś kandydata na prezydenta Johna McCaina, który był uważany za "uosobienie republikańskiego interwencjonizmu", co budziło gniew wśród wyborców.

"Trump został wybrany jako antidotum (na takie podejście - red.). Wielu zacznie się teraz zastanawiać, czy nie staje się on tym, kogo obiecał zastąpić" – czytamy. Jeśli interwencja w Iranie się powiedzie, amerykański prezydent może uznać to za "potwierdzenie, że miał rację".

"To pasowałoby do jego wizerunku jako prezydenta, który przywraca siłę odstraszania bez rezygnacji z kontroli" – napisała gazeta.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni