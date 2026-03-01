Zmiana na szczycie. Nowy dowódca Korpusu Strażników Rewolucji

Ahmad Wahidi był ministrem obrony w latach 2009-2013, a w latach 2021-2024 ministrem spraw wewnętrznych. Od grudnia ubiegłego roku piastował stanowisko zastępcy dowódcy Strażników Rewolucji.

Jest objęty sankcjami Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej.

Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Zbrojne ramie reżimu w Iranie

Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej to wojskowa struktura powołana pod koniec lat 70., by chronić Republikę Islamską, skupiającą się na początku działalności na tłumieniu wszelkich oznak nieposłuszeństwa w społeczeństwie. Jej zadaniem jest m.in. ochrona granic czy wspieranie proirańskich organizacji zbrojnych na całym świecie.

Obecnie liczy od 125 000 do 190 000 żołnierzy, w tym jednostki wojskowe, marynarki wojennej i lotnictwa. Struktura przez lata nabrała ogromnego znaczenia politycznego w państwie. Jak tłumaczył w Polsat News dr Wojciech Szewko, ekspert Centrum Badań nad Terroryzmem Uniwersytetu Civitas, zajmujący się tematyką Bliskiego Wschodu, oficjalnie członkami IRGC "jest około 2 do 3 milionów ludzi, którzy są po stronie reżimu".

W styczniu Korpus został uznany przez UE za organizację terrorystyczną, co było efektem niedawnego brutalnego stłumienia protestów ulicznych w Iranie.

Atak na Iran. Zginął ajatollah Ali Chamenei i jego współpracownicy

Irańskie władze sądownicze potwierdziły w niedzielę, że w wyniku sobotnich ataków USA i Izraela zginął szef IRGC Mohammad Pakpur, a także najwyższy przywódca duchowo-polityczny kraju ajatollah Ali Chamenei oraz doradca ds. bezpieczeństwa, były sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego Ali Szamchani.

Irańska telewizja państwowa podała z kolei, że w ataku powietrznym USA i Izraela zginął szef sztabu generalnego sił zbrojnych Iranu Abdulrahim Musawi oraz minister obrony Aziz Nasir Zadeh.

