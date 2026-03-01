W sobotni wieczór w niektórych częściach Iranu wybuchła radość połączona z niedowierzaniem, gdy przedstawiciele władz USA i Izraela ogłosili, że najwyższy przywódca Ali Chamenei nie żyje - opisała stacja Iran International.

Śmierć Alego Chameneia. Ludzie świętują na ulicach

"Płaczę, śmieję się, krzyczę i doświadczam wszystkich uczuć świata w ciągu trzech sekund" - pisał jeden z użytkowników w serwisie X.

Według źródeł w Teheranie, którym udało się nawiązać łączność za pomocą systemu Starlink, Irańczycy wkrótce po ogłoszeniu śmierci ajatollaha wychylali się przez okna lub zbierali na dachach, krzycząc z radości.

Farzad, mieszkaniec Teheranu, powiedział, że odgłosy gwizdów i trąbienia motocykli i samochodów szybko wypełniły powietrze. - Po prostu wybuchły nagle - powiedział.

Mimo poważnych zakłóceń w działaniu internetu, w sieci pojawiły się nagrania przedstawiające ludzi tańczących i świętujących w miastach takich jak: Karadż, Kazwin, Sziraz, Kermanszah, Isfahan i Sanandadż.

Jeden z użytkowników zamieścił film, na którym widać młodych ludzi tańczących na ulicach Abdananu w prowincji Fars - miasta, w którym niecałe dwa miesiące temu zginęła duża liczba protestujących. "Podziurawiłeś mieszkańców Abdananu kulami, ale dziś to mieszkańcy Abdananu tańczą na twoich zwłokach, przestępco Chamenei" - czytamy.

Niektórzy z użytkowników wyrażali żal z powodu śmierci ajatollaha, podkreślając, że nie odpowiedział za dziesięciolecia represji.

Iran: Protestują przeciwko operacji USA

Agencja AFP podała z kolei, że tysiące osób oddały hołd Chamaneiowi w centrum Teheranu. Ludzie zgromadzili się w niedzielę na placu Engelab po ogłoszeniu informacji o śmierci ajatollaha. Manifestanci, w większości ubrani na czarno, skandowali "śmierć Ameryce!". Wielu niosło flagi irańskie i portrety przywódcy.

Wcześniej agencja Reutera opisywała, że rozpoczęte w sobotę ataki USA i Izraela na Iran wywołały panikę wśród mieszkańców tego kraju. Irańczycy uciekali z miast, robili w pośpiechu zapasy żywności i ustawiali się w długie kolejki na stacjach benzynowych. Mieszkańcy, z którymi dziennikarze rozmawiali telefonicznie, opisywali chaotyczne sceny. Wielu pospiesznie udało się do szkół, by odebrać swoje dzieci lub zaczęło przygotowania do wyjazdu.

Agencja podkreślała, że dla Irańczyków jest to kolejny wstrząs po niedawnym stłumieniu przez reżim antyrządowych protestów, w wyniku czego zginęły tysiące osób. - Jestem przeciwko reżimowi, do diabła z nim. Ale nie chcę, by mój kraj atakowały zagraniczne siły. Nie chcę, by Iran zamienił się w Irak - mówiła jedna z mieszkanek, odnosząc się do sytuacji po obaleniu przez USA Saddama Husajna.

Czerwony Półksiężyc informował, że w sobotnich atakach USA i Izraela na Iran zginęło co najmniej 200 osób, a około 800 zostało rannych.

Ali Chamenei nie żyje. Ogłosili 40 dni żałoby

Wczesnym rankiem w niedzielę państwowe media potwierdziły śmierć Chameneia ogłaszając 40 dni żałoby narodowej i tygodniowy dzień wolny od pracy. Izrael i USA od soboty atakują Iran, a ten odpowiada uderzeniami w Izrael i amerykańskie bazy w regionie.

Syn ostatniego szacha Iranu Cyrus Reza Pahlawi zwrócił się do Irańczyków w orędziu, w którym stwierdził, że wraz ze śmiercią ajatollaha Republika Islamska osiągnęła swój kres i wkrótce zostanie wyrzucona "na śmietnik historii".

Reza Pahlawi jest synem ostatniego szacha Iranu, obalonego w 1979 roku w wyniku rewolucji islamskiej. Jest postacią popularną w zachodnich mediach, promowaną przez środowiska polityczne w Stanach Zjednoczonych i Izraelu. W samym Iranie jego rzeczywiste poparcie społeczne oceniane jest jako ograniczone i trudne do wiarygodnego oszacowania z uwagi na brak niezależnych badań opinii publicznej. Chociaż cieszy się poparciem części irańskiej diaspory, to nie dysponuje własną strukturą polityczną ani udokumentowanymi powiązaniami z działającymi w Iranie środowiskami opozycyjnymi.

Od śmierci Chomejniego w 1989 roku Chamenei sprawował niemal absolutną władzę nad organami państwa, siłami zbrojnymi i wymiarem sprawiedliwości, pełniąc zarazem funkcję duchowego przywódcy kraju. Podległe mu służby krwawo tłumiły protesty przeciwko rządom ajatollaha.

