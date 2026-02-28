Agencja Reutera przekazała komunikat biura głównodowodzącego irańskiej armii, w którym podano, że Amir Hatami "jest bezpieczny i aktywnie dowodzi siłami zbrojnymi".

Atak Izraela i USA na Iran. Zginęli irańscy dowódcy

Wcześniej irańskie źródło zbliżone do władz w Teheranie podało, że w atakach Izraela i USA zginęło kilku wysokich rangą dowódców Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) oraz urzędników politycznych. Agencja Reutera nie była w stanie potwierdzić tych doniesień.

Pierwsza fala ataków w ramach operacji nazwanej przez Pentagon "Epicką furią" była wymierzona głównie w irańskich urzędników - poinformowało źródło zaznajomione ze sprawą.

Jak czytamy, izraelski urzędnik poinformował, że celem ataków byli najwyższy przywódca Iranu ajatollah Ali Chamenei oraz prezydent Masud Pezeszkian, ale rezultat tych uderzeń nie jest znany.

Ajatollah miał przebywać poza Teheranem

Źródło znające sprawę poinformowało wcześniej agencję Reutera, że Chamenei w momencie rozpoczęcia ataków przez Izrael i Stany Zjednoczone nie przebywał w Teheranie, miał zostać przeniesiony w "bezpieczne miejsce". Z kolei irańskie agencje prasowe Mehr i Tasnim podawały, że rakiety uderzyły w okolice pałacu prezydenckiego, ale Pezeszkian przebywa w "bezpiecznym miejscu".

Tymczasem stacja CNN, powołując się na dwa źródła izraelskie, przekazała, że celami ataków byli również sekretarz nowo powołanej irańskiej Rady Obrony Ali Szamkani oraz sekretarz Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Iranu Ali Laridżani. Nie jest jasne, czy którykolwiek z wysoko postawionych irańskich urzędników ucierpiał w ataku - podkreśliła CNN.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Iraku podawało, że resort dyplomacji Iranu zapowiedział ataki odwetowe na wszystkie bazy USA na Bliskim Wschodzie. Wkrótce potem irańska agencja Fars powiadomiła, że Iran atakuje kilka baz USA w Kuwejcie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Katarze i Bahrajnie.

