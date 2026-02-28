Z powodu ataku Izraela i USA na Iran i zamknięcia przestrzeni powietrznej w regionie w sobotni poranek wiele samolotów musiało zmienić swoje trasy. Jednym z lotów, na którym odbiła się sytuacja na Bliskim Wschodzie, był wykonywany przez maszynę PLL LOT rejs LO121 z Warszawy do Dubaju.

PLL LOT odwołał loty do Izraela. Samolot zawrócił do Warszawy

Rzecznik prasowy PLL LOT Krzysztof Moczulski przekazał w serwisie X, że z powodu kolejnych zamknięć przestrzeni powietrznej w regionie samolot zawraca do Warszawy.

Wcześniej rzecznik informował, że "ze względu na wstrzymanie operacji na lotnisku w Tel Awiwie do 3 marca wszystkie rejsy PLL LOT do i z Tel Awiwu w tym okresie zostaną odwołane". Moczulski podkreślił, że "ze względów bezpieczeństwa samoloty PLL LOT już od dłuższego czasu nie korzystają z irańskiej przestrzeni powietrznej".

Atak Izraela i USA na Iran. Samoloty musiały zmienić trasy

Z danych serwisu Flightradar24 wynika, że trasy przelotów zmieniały także inne maszyny, które w sobotę miały znajdować się nad Bliskim Wschodem. Samolot linii Fly Dubai (FZ984) z Kazania do Dubaju lądował awaryjnie w Baku w Azerbejdżanie, maszyna Air India (AI126) z Chicago do Delhi poleciała nietypowo nad Syrią, a samolot Air Arabia (G9950) z Szardży do Moskwy nadłożyła drogi przez Pakistan. Również maszyna linii Fly Dubai (FZ1449), która z Dubaju leciała do Salzburga w Austrii wybrała okrężną trasę przez Pakistan.

O wstrzymaniu połączeń z Izraelem, Dubajem i Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz z Ammanem w Jordanii informował także w sobotę Wizz Air.

Izrael i USA zaatakowały w sobotę Iran. Prezydent USA Donald Trump przekazał, że armia USA rozpoczęła "dużą operację bojową" w Iranie. O "prewencyjnym ataku" informował też minister obrony Izraela Israel Kac. Izraelski resort transportu ogłosił zamknięcie przestrzeni powietrznej kraju.

