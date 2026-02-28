W sobotni poranek Izrael oraz USA zaatakowały Iran. W odpowiedzi Teheran wystrzelił rakiety w kierunku Izraela.

Wojciech Szewko, który jest m.in. ekspertem stosunków międzynarodowych na Bliskim Wschodzie i w Azji, zapytany jak długi to będzie konflikt, przywołał słowa prezydenta USA Donalda Trumpa z sobotniej konferencji prasowej.

- Nakreślił on bardzo ambitny program, powiedział, że w ataku na Iran nie chodzi o broń jądrową, ale o odsunięcie reżimu od władzy. A to na pewno nie nastąpi w ciągu jednego czy dwóch dni - ocenił.

Dodał, że "bez wprowadzenia wojsk lądowych albo powstania ludności irańskiej przeciw reżimowi - na co się nie zapowiada, szczególnie w warunkach wojennych - możemy mieć więc powtórkę z Iraku, z Libii, może z Syrii".

Atak na Iran. Wojciech Szewko prognozuje, co dalej

- Celem tej wojny nie jest zablokowanie programu rozwoju broni nuklearnej, bo na to Iran już się zgodził, zresztą nigdy go nie prowadził, bo gdyby tak było, to od 40 lat miałby już tę bombę atomową. Celem nie jest też zniszczenie ofensywnej broni rakietowej, tylko po prostu jest zniszczenie Iranu jako siły i potęgi, która mogłaby zagrozić państwu Izrael - podkreślił ekspert.

W jego ocenie sobotni atak jest największym zwycięstwem dyplomatycznym i politycznym premiera Binjamina Netanjahu w jego historii.

- On teraz już może pójść na emeryturę. On do tego dążył, już w tym momencie osiągnął dokładnie to, co chciał. 27 czy 28 lat temu po raz pierwszy zaczął publicznie mówić, że za tydzień, za miesiąc Iran będzie miał broń nuklearną, więc trzeba go zaatakować. W końcu udało mu się - wskazał dr Szewko.

Zapytany, jak długo może zająć Stanom Zjednoczonym doprowadzenie do obalenia obecnej władzy w Teheranie stwierdził, że po stronie reżimu jest około 2 do 3 milionów ludzi, którzy są oficjalnie członkami IRGC - Irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, a do tego jeszcze znaczna część administracji.

- Jeżeli więc nie znajdzie tam się, na przykład w armii albo w samym IRGC jakiś Brutus, który dokona wewnętrznego przewrotu, czego nie musimy wykluczać, to mamy pytanie: ile czasu będzie trwało pokonanie tych milionów ludzi, którzy wspierają reżim - powiedział ekspert.

