Po akcjach odwetowych Iranu, który w sobotę został zaatakowany przez USA i Izrael, eksplozje było słychać w Bahrajnie, Katarze i Zjednoczonych Emiratach Arabskich - informuje CNN. Stacja zauważa, że w każdym z tych krajów są zlokalizowane amerykańskie bazy.

Atak na amerykańską bazę w Bahrajnie. Co wiadomo?

Świadkowie, na których powołuje się Reuters widzieli dym unoszący się nad Juffair - podmiejską dzielnicą Manamy, stolicy Bahrajnu. Na miejscu stacjonuje V Flota Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych. Atak Iranu potwierdziła państwowa agencja informacyjna. W sieci pojawiają się też nagrania z miejsca zdarzenia.

🚨 BREAKING: Video shows an Iranian missile DIRECTLY impacting the U.S. Navy’s 5th Fleet headquarters in Bahrain



It is unknown how many U.S. service members were present on the base at the time pic.twitter.com/kvkDCCo6z2 — Nick Sortor (@nicksortor) February 28, 2026

ZOBACZ: Atak Izraela i USA na Iran. Binjamin Netanjahu o "zagrożeniu"

W reakcje na niebezpieczeństwo uruchomiono syreny alarmowe, a władze państwa zalecają obywatelom udanie się do bezpiecznych schronień. Podobny apel - zarówno do swojego personelu, jak i wszystkich amerykańskich obywateli - wystosowała ambasada USA.

Odwet Iranu. Eksplozje w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, alarmy w Kuwejcie i Katarze

Według Reutera głośna eksplozja była słyszana również w Abu Zabi. Państwowa agencja potwierdziła przechwycenie pocisku, ale odłamki zestrzelonej rakiety śmiertelnie raniły jedną osobę.

Na południe stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich znajduje się baza Al Dafhra, w której stacjonuje amerykańskie lotnictw. Do wybuchów doszło również w pobliżu Dubaju.

ZOBACZ: Rosja zdecydowała po ataku Izraela na Iran. Chodzi o samoloty

Wszyscy mieszkańcy Kataru dostali w sobotę ostrzeżenie przed atakami na swoje telefony. Państwowe służby ostrzegły, by pod żadnym pozorem nie zbliżali się do infrastruktury wojskowej. Ministerstwo obrony twierdzi, że przechwyciło co najmniej dwie irańskie rakiety.

Syreny przeciwlotnicze były słyszane również w Kuwejcie. Z kolei o przechwyceniu irańskich rakiet poinformowała też Jordania.

Iran potwierdza ataki. Ostrzał na Bliskim Wschodzie

Irańska agencja informacyjna FARS, blisko związana z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej, potwierdziła, że irańska armia prowadzi ostrzał amerykańskich celów w Bahrajnie, Katarze, Kuwejcie i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W rozmowie z iracką dyplomacją, Irańczycy mieli zapowiedzieć wzięcie na cel "wszystkich baz w rejonie".

ZOBACZ: Karol Nawrocki o ataku na Iran. "Mieliśmy świadomość"

Do odwetu na Izrael i USA mają się włączyć również jemeńscy Huti, którzy według agencji AP zapowiedzieli wznowienie ataków na Morzu Czerwonym i na Izrael. Kierownictwo bojowników nie wydało jednak oficjalnego oświadczenia w tej sprawie.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Intruz na terenie posiadłości Trumpa. Nie żyje uzbrojony mężczyzna Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

polsatnews.pl