"Podpisze, ale zrobi jakieś 'aczkolwiek'". Ekspert o ruchu prezydenta ws. SAFE
- On podpisze, ale zrobi jakieś aczkolwiek. I teraz co będzie tym aczkolwiek? Tym aczkolwiek może być na przykład skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego w trybie tak zwanej kontroli następczej - mówił w programie "Najważniejsze pytania" prof. Andrzej Rychard. Socjolog analizował, jaką decyzję może podjąć prezydent Nawrocki w sprawie ustawy wdrażającej unijny program SAFE.
Podczas dzisiejszego posiedzenia Sejmu posłowie przyjęli uchwalone przez Senat poprawki dotyczące ustawy wdrażającej program SAFE. Senackie poprawki zapewniły między innymi, że spłata pożyczki nie będzie finansowana z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej.
Wprowadziły też obowiązek kontroli antykorupcyjnej i kontrwywiadowczej przez ABW, SKW i CBA wykorzystania środków finansowych z SAFE oraz sprawozdawczości prowadzenia tej kontroli.
Głosowanie w Sejmie zakończyło etap prac parlamentarnych nad ustawą. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował, że jeszcze dziś skieruje ją do prezydenta. Karol Nawrocki będzie miał 21 dni na podjęcie decyzji w sprawie programu.
Sejm przyjął poprawki do SAFE. Co zrobi Karol Nawrocki?
Profesor Andrzej Rychard w programie "Najważniejsze pytania" analizował, jaką decyzję może podjąć Karol Nawrocki w sprawie SAFE.
- O ile politycy Prawa i Sprawiedliwości mogą kalkulować czysto politycznie, to jednak na prezydencie ciąży też odpowiedzialność związana z jego funkcją zwierzchnika Sił Zbrojnych i tego argumentu używają ci, którzy próbują namówić prezydenta do tego, żeby ustawę jednak podpisał - mówił socjolog.
- Myślę, że wizerunkowo mniejsze szkody będą poniesione, jeśli podpisze, niż szkody, które były poniesione, jeśli nie podpisze. On podpisze, ale zrobi jakiś aczkolwiek. I teraz co będzie tym aczkolwiek? Tym aczkolwiek może być na przykład skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego w trybie tak zwanej kontroli następczej - powiedział Rychard.
Decyzja prezydenta w sprawie SAFE. "Moim zdaniem dokonał kalkulacji"
Socjolog tłumaczył też, co jego zdaniem może stać za ewentualną decyzją Karola Nawrockiego o podpisaniu ustawy wdrażającej SAFE. Jak wskazywał profesor Rychard, prezydent mógł dokonać kalkulacji dotyczącej tego, jaki ruch będzie dla niego korzystniejszy wizerunkowo.
- Ostatnio, choć nadal się utrzymuje wysoko w rankingach zaufania, myślę tutaj o prezydencie, nieco to drgnęło. Ja nie chcę powiedzieć, że to bardzo radykalnie spadło, ale trochę przestaje rosnąć i być może męczy ludzi to nieustanne wetowanie i tak dalej (...). Natomiast on pilnując swojego wizerunku, który jest oparty głównie na proamerykańskości i na niechęci do Unii, która jednak wciąż jest aprobowana przez zdecydowaną większość Polaków, on raczej moim zdaniem dokonał kalkulacji - analizował Rychard.
