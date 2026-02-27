Podczas dzisiejszego posiedzenia Sejmu posłowie przyjęli uchwalone przez Senat poprawki dotyczące ustawy wdrażającej program SAFE. Senackie poprawki zapewniły między innymi, że spłata pożyczki nie będzie finansowana z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej.

Wprowadziły też obowiązek kontroli antykorupcyjnej i kontrwywiadowczej przez ABW, SKW i CBA wykorzystania środków finansowych z SAFE oraz sprawozdawczości prowadzenia tej kontroli.

Głosowanie w Sejmie zakończyło etap prac parlamentarnych nad ustawą. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował, że jeszcze dziś skieruje ją do prezydenta. Karol Nawrocki będzie miał 21 dni na podjęcie decyzji w sprawie programu.

Sejm przyjął poprawki do SAFE. Co zrobi Karol Nawrocki?

Profesor Andrzej Rychard w programie "Najważniejsze pytania" analizował, jaką decyzję może podjąć Karol Nawrocki w sprawie SAFE.

- O ile politycy Prawa i Sprawiedliwości mogą kalkulować czysto politycznie, to jednak na prezydencie ciąży też odpowiedzialność związana z jego funkcją zwierzchnika Sił Zbrojnych i tego argumentu używają ci, którzy próbują namówić prezydenta do tego, żeby ustawę jednak podpisał - mówił socjolog.

- Myślę, że wizerunkowo mniejsze szkody będą poniesione, jeśli podpisze, niż szkody, które były poniesione, jeśli nie podpisze. On podpisze, ale zrobi jakiś aczkolwiek. I teraz co będzie tym aczkolwiek? Tym aczkolwiek może być na przykład skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego w trybie tak zwanej kontroli następczej - powiedział Rychard.

Decyzja prezydenta w sprawie SAFE. "Moim zdaniem dokonał kalkulacji"

Socjolog tłumaczył też, co jego zdaniem może stać za ewentualną decyzją Karola Nawrockiego o podpisaniu ustawy wdrażającej SAFE. Jak wskazywał profesor Rychard, prezydent mógł dokonać kalkulacji dotyczącej tego, jaki ruch będzie dla niego korzystniejszy wizerunkowo.

- Ostatnio, choć nadal się utrzymuje wysoko w rankingach zaufania, myślę tutaj o prezydencie, nieco to drgnęło. Ja nie chcę powiedzieć, że to bardzo radykalnie spadło, ale trochę przestaje rosnąć i być może męczy ludzi to nieustanne wetowanie i tak dalej (...). Natomiast on pilnując swojego wizerunku, który jest oparty głównie na proamerykańskości i na niechęci do Unii, która jednak wciąż jest aprobowana przez zdecydowaną większość Polaków, on raczej moim zdaniem dokonał kalkulacji - analizował Rychard.

