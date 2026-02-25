Kwestia przyjęcia lub nieprzyjęcia przez Polskę programu SAFE budzi w ostatnich tygodniach gorące emocje na polskiej scenie politycznej. Rząd przekonuje, że Polska ma szansę podjąć kredyt na wyjątkowo korzystnych warunkach. Opozycja grzmi jednak, że stanowi to zagrożenie dla polskiej suwerenności.

Prowadzący środowe "Graffiti" Marcin Fijołek wskazał na wątpliwości co do wyliczeń kredytu, wysuwane przez członka Komisji Obrony Narodowej, Andrzeja Śliwkę z PiS. Goszczący w programie Andrzej Domański przekonywał, że w Ministerstwie Finansów wykonane zostały odpowiednie obliczenia.

Spór o SAFE. Domański: Polscy podatnicy mogą oszczędzić od 36 do 60 miliardów złotych

- Są oczywiście wyliczenia w Ministerstwie Finansów. One bazują na różnicy w oprocentowaniu pomiędzy obligacjami, które emituje bądź to Skarb Państwa, bądź Bank Gospodarstwa Krajowego, a oprocentowaniem pożyczki SAFE. Więc wiemy doskonale, że Skarb Państwa, Polska - nasze koszty pożyczania na rynkach są wciąż niestety wyraźnie wyższe niż koszty pożyczania przez Komisję Europejską - mówił Domański.

Jak dodał, koszty pożyczania przez Bank Gospodarstwa Krajowego są jeszcze wyższe. - Krótko mówiąc, na programie SAFE polscy podatnicy mogą oszczędzić od 36 do nawet 60 miliardów złotych (...) Fakty są takie, że w tej chwili większość zakupów sprzętu dokonujemy przez Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, który z kolei jest finansowany obligacjami BGK. To oznacza, że jesteśmy bliżej tej kwoty 60 miliardów złotych - przekonywał minister finansów.

ZOBACZ: Tusk mówił o "zakutych łbach". Polityk PiS chce go ukarać, premier odpowiedział

Domański ustosunkował się też do zarzutów niektórych przedstawicieli opozycji, wskazujących, że Niemcy i Szwedzi nie muszą korzystać z pożyczki. - To wynika wprost z tego, że koszty pożyczania przez rząd Niemiec czy przez rząd Szwecji są wyraźnie niższe niż koszty pożyczania przez Polskę - tłumaczył.

"Puste frazesy i paranoje". Domański odpowiada Kaczyńskiemu

Minister finansów został zapytany o słowa Jarosława Kaczyńskiego, który argumentował konieczność odrzucenia programu SAFE ochroną polskiej niepodległości. - Nawet jeżeli byśmy mieli trochę więcej zapłacić, to to jest nieporównanie bardziej opłacalne dla Polski, dla przyszłości także osobistej pomyślności Polaków, polskich rodzin niż to, co jest nam proponowane. Bo proponowana nam jest Polska pod niemieckim butem. My ten niemiecki but odrzucamy - mówił prezes PiS, dodając, że "niepodległość nie ma ceny".

WIDEO: "Puste frazesy i paranoje". Domański o słowach Kaczyńskiego na temat SAFE

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

- Puste frazesy i paranoje prezesa Kaczyńskiego, bo fakty są takie, że ponad 80 proc. tej kwoty całego SAFE-u wydamy w Polsce. Wydamy na zakupy w polskich firmach, w polskich zakładach zbrojeniowych, co więcej - dzięki tym zakupom tutaj w Polsce będą powstawały nowe miejsca pracy właśnie w sektorze zbrojeniowym - tym sektorze, który jest niezwykle istotny dla polskiej gospodarki - odpierał zarzuty Andrzej Domański.

ZOBACZ: "Planowany jest polexit". Wiceminister o zastrzeżeniach opozycji do programu SAFE

Jak wskazał, wraz z rozwojem sektora zbrojeniowego rozwijają się inne dziedziny polskiej gospodarki. - Przykład Stalowej Woli. Myślę, że taki najbardziej czytelny, najbardziej dobitny. Miliardy, dziesiątki miliardów złotych trafią na zakupy polskiego sprzętu, tworząc miejsca pracy - mówił minister.

- Powiem to z całą stanowczością. Ten, kto głosuje przeciwko SAFE-owi, ten, kto ten program stara się podważać, czy de facto z nim walczy w sposób tak brutalny, jak robi to w tej chwili PiS, działa przeciwko interesowi Polski - podsumował Andrzej Domański.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni