- Najlepszy dowód na to, to jest to, ile osób z tych posłów zajrzało do zastrzeżonych dokumentów dotyczących wniosku o pieniądze z SAFE, które są dla nas dostępne w kancelarii - tłumaczyła wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat, odnosząc się do polityków PiS i Konfederacji, przeciwnych przyjęciu unijnego finansowania na obronność.

Biejat zaznaczyła, że przeczytanie tych dokumentów nie zajęłoby wiele czasu posłom. - Specjalnie dla pana posła Wiplera nastawiłam sobie stoper. Zajęło mi to godzinę. Więc jeśli poseł Rzeczypospolitej Polskiej ma problem z poświęceniem godziny swojego czasu na jedną z podstawowych kwestii dotyczących naszego bezpieczeństwa, to może nie powinien być posłem po prostu - zadrwiła.

Magdalena Biejat uderza w Konfederację i PiS. "To jest bicie piany"

Wicemarszałek Senatu tłumaczyła, że wsłuchiwała się w głosy polityków w debacie o SAFE, ale jedna opinia miała dla niej szczególne znaczenie. - Wśród nich dla mnie najważniejszy był głos generała Różańskiego, który jest byłym wojskowym, który ma ogromne doświadczenie, który również czytał ten dokument - wspomniała.

Jak przekazała Biejat, generał Mirosław Różański miał stwierdzić, że rozumie, dlaczego te dokumenty są zastrzeżone, ale ocenił, iż SAFE "rzeczywiście zwiększy naszą odporność, bezpieczeństwo i zdolności obrony".

- Ja uważam przede wszystkim, że to, co robi dzisiaj Konfederacja i PiS, to jest bicie piany, które, gdybym... Ja mam pytanie, bo ja oczywiście nie mam żadnych dowodów, ale się zastanawiam, czy to nie jest jednak również jakaś inspiracja ze strony Stanów Zjednoczonych - zasugerowała Biejat.

Artykuł jest aktualizowany.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni