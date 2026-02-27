Głosowanie Sejmu nad poprawkami Senatu do ustawy wdrażającej unijny mechanizm dozbrajania SAFE zakończyło się ich przyjęciem. Senackie poprawki miały na celu między innymi zapewnienie, że spłaty pożyczki nie będą finansowane z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej.

W ramach unijnego instrumentu polski rząd będzie mógł skorzystać z około 43,7 mld euro w postaci korzystnie oprocentowanych pożyczek i wydać je na inwestycje w obronność. Według deklaracji rządu ponad 80 proc. pieniędzy ma zostać wydane w polskim przemyśle zbrojeniowym.

Program SAFE. Sejm przyjął poprawki Senatu

Senat wprowadził do ustawy łącznie cztery poprawki przygotowane przez koalicję rządową, z czego dwie głosowane były łącznie. Jedna z nich przewiduje, że wydatki związane ze spłatą i obsługą bankową pożyczki SAFE nie będą wliczane do minimalnego limitu wydatków na obronność. W budżecie państwa ma zostać zamiast tego ustanowiona rezerwa celowa.

ZOBACZ: Wojna o SAFE. Protest przed Pałacem Prezydenckim i specjalna konwencja PiS

Inna poprawka wprowadza obowiązek kontroli antykorupcyjnej i kontrwywiadowczej przez ABW, SKW i CBA wykorzystania środków finansowych z pożyczki SAFE oraz sprawozdawczości prowadzenia tej kontroli. Kolejna poprawka rozszerza obowiązek przedkładania sprawozdania z realizacji planu Finansowego Instrumentu Zwiększenia Bezpieczeństwa (FIZB) właściwym komisjom senackim.

Sejm zdecydował w sprawie SAFE. Ustawa trafi do prezydenta

Przed głosowaniem Sejmu nad poprawkami Senatu poseł Andrzej Grzyb przedstawił sprawozdanie komisji o uchwale Senatu. Przekazał, że potrzeba wprowadzenia tych zmian była wyrażana w debacie politycznej. Podkreślił, że senackie poprawki są również wyrazem spełnienia oczekiwań dotyczących kontroli środków, która jest konieczna ze względu na wielkość pożyczki.

ZOBACZ: Prezydent zawetuje SAFE? Marcin Przydacz wskazał "duży problem"

Posłowie głosowali nad odrzuceniem poprawek trzy razy. Przeciw odrzuceniu poprawki pierwszej i czwartej było 250 posłów, w przypadku poprawki drugiej 439 posłów, z kolei wobec poprawki trzeciej przeciwko odrzuceniu głosowało 436 posłów. W związku z wynikami głosowania wszystkie zmiany uchwalone przez Senat zostały przyjęte przez Sejm.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni