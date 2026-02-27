Sejm podjął decyzję w sprawie SAFE. Posłowie przyjęli poprawki Senatu
Posłowie zdecydowali o przyjęciu poprawek Senatu do ustawy wdrażającej program SAFE, co oznacza koniec prac parlamentarnych w tym zakresie. Teraz ustawa trafi do prezydenta Karola Nawrockiego, który będzie miał 21 dni na podjęcie decyzji.
Głosowanie Sejmu nad poprawkami Senatu do ustawy wdrażającej unijny mechanizm dozbrajania SAFE zakończyło się ich przyjęciem. Senackie poprawki miały na celu między innymi zapewnienie, że spłaty pożyczki nie będą finansowane z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej.
W ramach unijnego instrumentu polski rząd będzie mógł skorzystać z około 43,7 mld euro w postaci korzystnie oprocentowanych pożyczek i wydać je na inwestycje w obronność. Według deklaracji rządu ponad 80 proc. pieniędzy ma zostać wydane w polskim przemyśle zbrojeniowym.
Program SAFE. Sejm przyjął poprawki Senatu
Senat wprowadził do ustawy łącznie cztery poprawki przygotowane przez koalicję rządową, z czego dwie głosowane były łącznie. Jedna z nich przewiduje, że wydatki związane ze spłatą i obsługą bankową pożyczki SAFE nie będą wliczane do minimalnego limitu wydatków na obronność. W budżecie państwa ma zostać zamiast tego ustanowiona rezerwa celowa.
Inna poprawka wprowadza obowiązek kontroli antykorupcyjnej i kontrwywiadowczej przez ABW, SKW i CBA wykorzystania środków finansowych z pożyczki SAFE oraz sprawozdawczości prowadzenia tej kontroli. Kolejna poprawka rozszerza obowiązek przedkładania sprawozdania z realizacji planu Finansowego Instrumentu Zwiększenia Bezpieczeństwa (FIZB) właściwym komisjom senackim.
Sejm zdecydował w sprawie SAFE. Ustawa trafi do prezydenta
Przed głosowaniem Sejmu nad poprawkami Senatu poseł Andrzej Grzyb przedstawił sprawozdanie komisji o uchwale Senatu. Przekazał, że potrzeba wprowadzenia tych zmian była wyrażana w debacie politycznej. Podkreślił, że senackie poprawki są również wyrazem spełnienia oczekiwań dotyczących kontroli środków, która jest konieczna ze względu na wielkość pożyczki.
Posłowie głosowali nad odrzuceniem poprawek trzy razy. Przeciw odrzuceniu poprawki pierwszej i czwartej było 250 posłów, w przypadku poprawki drugiej 439 posłów, z kolei wobec poprawki trzeciej przeciwko odrzuceniu głosowało 436 posłów. W związku z wynikami głosowania wszystkie zmiany uchwalone przez Senat zostały przyjęte przez Sejm.
