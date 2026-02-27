Bill Clinton zeznaje w sprawie Epsteina. "Wiem, co widziałem i czego nie widziałem"

W oświadczeniu przed obradami komisji Bill Clinton stwierdził, że nie wiedział nic o przestępczej działalności Jeffreya Epsteina.

Były prezydent potwierdził, że znał Epsteina, wiele razy spędzał z nim czas i odbywał z nim podróże. - Wiem, co widziałem i, co ważniejsze, wiem, czego nie widziałem. Wiem, co zrobiłem, a, co ważniejsze, czego nie zrobiłem. Niczego nie widziałem i nie zrobiłem nic złego - powiedział były prezydent USA cytowany przez Reuters.

Bill Clinton zeznaje przed Kongresem w sprawie Epsteina. "Niczego nie widziałem"

Były polityk zapewnił kongresmenów, że nigdy nie zdecydowałby się na wspólne podróże z Epsteinem, gdyby wiedział o organizowanym przez niego handlu nieletnimi dziewczętami w celach seksualnych.

- Jesteśmy tu tylko dlatego, że tak dobrze to ukrywał przed wszystkimi przez tak długi czas - powiedział Clinton.

Były prezydent widoczny jest na wielu wspólnych zdjęciach z miliarderem skazanym za m.in. handel ludźmi i zmuszanie nieletnich do prostytucji. Na jednej z fotografii z akt Epsteina Clinton widoczny jest z młodą kobietą na kolanach.

Hillary Clinton: Nie pamiętam, bym kiedykolwiek spotkała pana Epsteina

W czwartek przed komisją ds. nadzoru Izby Reprezentantów zeznawała Hillary Clinton. Była sekretarz stanu zaprzeczyła, że znała Jeffreya Epsteina. Potwierdziła jednak, że znała Ghislaine Maxwell, partnerkę miliardera, która była gościem na weselu córki Clintonów, Chelsea.

- Nie pamiętam, bym kiedykolwiek spotkała pana Epsteina, nigdy nie leciałam jego samolotem, ani nie odwiedziłam jego wyspy, domów ani biur. (...) Tak jak każda inna przyzwoita osoba, byłam przerażona tym, czego dowiedzieliśmy się o ich przestępstwach - oświadczyła żona Billa Clintona przed obradami komisji.

Po przesłuchaniu, które podobnie jak w przypadku byłego prezydenta, odbywało się za zamkniętymi drzwiami, Hillary Clinton skarżyła się na treść pytań zadanych przez kongresmenów. Była sekretarz stanu miała być pytana m.in. o UFO oraz teorię spiskową Pizzagate.

