Przesłuchanie Hillary Clinton trwało ponad sześć godzin i odbyło się "za zamkniętymi drzwiami" w Chappaqua w stanie Nowy Jork. Podczas krótkiej rozmowy z mediami przekazała, że odpowiedziała na wszystkie pytania. Skrytykowała przepytujących ją członków komisji, gdyż, jej zdaniem, zadawali ciągle te same pytania.

- Nie wiem, ile razy musiałam powtarzać, że nie znam Jeffreya Epsteina. Nigdy nie byłam na jego wyspie, nigdy nie byłam w jego domach, nigdy nie byłam w jego biurze - opowiada była pierwsza dama.

Według relacji Clinton, następne pytania dotyczyły także UFO i Pizzagate, która, zdaniem Clinton jest "jedną z najbardziej ohydnych i fałszywych teorii spiskowych w internecie". Pizzagate to zdyskredytowana teoria spiskowa mówiąca o tym, że wewnątrz Partii Demokratycznej działała siatka pedofilska w jednej z waszyngtońskich pizzerii.

W zeznaniach przyznała także, że przelotnie znała Ghislaine Maxwell, partnerkę Epsteina, oraz że była ona osobą towarzyszącą jednego z gości na weselu jej córki w 2010 roku.

Była szefowa dyplomacji USA krytykowała sposób prowadzenia dochodzenia przez Republikanów, lecz wyraziła przy tym pewność, że jej mąż - który zeznawać będzie w piątek - nie wiedział nic o przestępstwach Epsteina. Jak twierdziła, świadczy o tym chronologia, bo ich znajomość zakończyła się lata przed tym, jak przestępstwa multimilionera wyszły na jaw.

Clinton przesłuchana. Skarżyła się na jakość pytań

Jak podał CNN, powołując się na wtajemniczone źródła, Clinton była pytana między innymi o uczucia, kiedy dowiedziała się, że jej mąż był masowany przez młode kobiety z otoczenia Epsteina. Miała odpowiedzieć, że nie jest tu, by mówić o swoich uczuciach.

Przesłuchanie zostało tymczasowo przerwane po tym, jak wbrew ustalonym wcześniej regułom kongresmenka Republikanów Lauren Boebert wysłała zdjęcie z wewnątrz sali prawicowemu publicyście Benny'emu Johnsonowi. Clinton wyraziła żal, że przesłuchanie odbyło się za zamkniętymi drzwiami i powiedziała, że ma nadzieję, że nagranie z przesłuchania zostanie szybko opublikowane. ZOBACZ: Korespondował z Epsteinem. "Obalę papieża Franciszka" Szef komisji James Comer powiedział w czwartek, że materiały mają zostać opublikowane w ciągu doby. Ocenił też przesłuchanie Clinton jako produktywne. Zaznaczył też, że Clinton wielokrotnie odpowiadała na pytania mówiąc, że kongresmeni powinni zapytać o to jej męża. - Będziemy mieć wiele pytań do jej męża - zapewnił Comer. UFO i Pizzagate. O co Hillary Clinton była pytana podczas przesłuchania? Dotychczas Clintonowie nie zostali oskarżeni przed sądem o żadne przestępstwo powiązane z Epsteinem. Podkreślali, że nie posiadają informacji istotnych dla dochodzenia. ZOBACZ: "To jest jedyna rzecz o mnie". Trump zabrał głos ws. Epsteina Jak wyjaśniał wcześniej rzecznik byłego prezydenta, Bill Clinton spotkał się z Epsteinem kilka razy i odbył cztery podróże jego samolotem. Nie posiadał jednak wówczas wiedzy o przestępczej działalności finansisty. Jego przedstawiciele twierdzą, że zerwał stosunki z Epsteinem w 2006 roku. W ujawnionych dokumentach sprawy Epsteina nie wykryto dotąd dowodów na przestępstwa, choć są tam zdjęcia byłego prezydenta w towarzystwie Epsteina i kobiet. Do wszczęcia śledztwa przeciwko Billowi Clintonowi za jego związki z Epsteinem nawoływał prezydent Donald Trump, który sam przez wiele lat przyjaźnił się z multimilionerem oskarżonym o wykorzystywanie nieletnich.

bp / PAP