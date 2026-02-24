W poniedziałek BBC i stacja Sky News opublikowały zdjęcia pokazujące 72-letniego Mandelsona, który wychodzi ze swojego domu w centrum Londynu w towarzystwie mężczyzny i kobiety, którzy eskortowali go do nieoznakowanego pojazdu.

Peter Mandelson w aferze Epsteina. Grozi mu dożywocie

"Funkcjonariusze aresztowali 72-letniego mężczyznę pod zarzutem nadużycia urzędu publicznego" – przekazała londyńska policja w oświadczeniu, nie podając tożsamości aresztowanej osoby zgodnie z brytyjskim prawem. Mężczyzna został zwolniony za kaucją do czasu zakończenia śledztwa.

We wrześniu 2025 r. Mandelson został usunięty z funkcji przez powiązania z przestępcą seksualnym Jeffreyem Epsteinem. Dokumenty ze śledztwa w sprawie Epsteina, opublikowane pod koniec stycznia przez władze USA sugerują, że Mandelson przyjmował od niego pieniądze, a także przekazywał mu poufne informacje brytyjskiego rządu.

W brytyjskim prawie za nadużycie stanowiska publicznego grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności, a dotyczące go sprawy rozpatruje Sąd Koronny, który zajmuje się wyłącznie najpoważniejszymi przestępstwami.

Echa afery Epsteina. Mandelson odszedł z partii i Izby Lordów

W pierwszych dniach lutego Mandelson zrezygnował z członkostwa w Partii Pracy oraz zadecydował o odejściu z Izby Lordów.

Nowo ujawnione informacje wskazywały na to, że w latach 2003-2004 Epstein dokonał trzech płatności na rzecz Mandelsona i jego partnera Reinalda Avili da Silvy w wysokości 25 tys. dolarów każda.

Opublikowane akta sugerują także, że w 2009 roku Mandelson jako minister biznesu próbował na prośbę Epsteina zmienić decyzję rządu ws. podwyższonego opodatkowania premii dla pracowników sektora bankowego. Dodatkowo w aktach znalazło się zdjęcie przedstawiające Mandelsona w samej bieliźnie, stojącego u boku młodej kobiety. Fotografia miała zostać zrobiona w mieszkaniu Epsteina w Paryżu.

