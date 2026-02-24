Andrzej Mountbatten-Windsor był specjalnym wysłannikiem Wielkiej Brytanii ds. międzynarodowego handlu i inwestycji od 2001 do 2011 roku. To stanowisko umożliwiało mu spotykanie i nawiązywanie kontaktów z wysokimi rangą przedstawicielami biznesu i rządów na całym świecie.

Brytyjska policja wszczęła śledztwo w sprawie Mountbattena-Windsora po tym, jak rząd USA ujawnił w styczniu e-maile o treści sugerującej, iż były już książę - pełniąc funkcję wysłannika - przekazywał Jeffreyowi Epsteinowi poufne informacje. Chodzi chociażby o rządowe raporty ze swoich podróży do Wietnamu, Singapuru i Chin oraz informacje o możliwościach inwestycji w złoto i uran w Afganistanie.

Minister stanu ds. polityki handlowej Chris Bryant poinformował, że dokumenty zostaną ujawnione dopiero po zakończeniu policyjnego śledztwa. - Najważniejsze jest teraz to, by to postępowanie przebiegało bez zakłóceń - powiedział.

Polityk, który jeszcze jako poseł opozycji w 2011 roku domagał się odwołania Mountbatten-Windsora z funkcji wysłannika handlowego, określił byłego księcia jako "nieuprzejmego, aroganckiego i roszczeniowego" oraz zarzucił mu, że nie potrafi odróżnić interesu publicznego od własnego - informuje "The Guardian".

Minister podkreślił, że rząd stawia na przejrzystość, a nie na obronę decyzji z 2001 roku, podjętej za czasów premiera Tony'ego Blaira. - Jeśli coś okaże się krępujące dla rządu - trudno. Najważniejsze, by ofiary doczekały się sprawiedliwości - dodał.

Były książę nie odniósł się do najnowszych zarzutów. Wcześniej zaprzeczał, by dopuścił się jakichkolwiek nieprawidłowości w związku z jego znajomością z Jeffreyem Epsteinem.

Mountbatten-Windsor został zatrzymany w czwartek rano pod zarzutem nadużycia stanowiska publicznego. Został zwolniony z aresztu po 11 godzinach bez postawienia zarzutów, jednak śledztwo trwa i może zostać wezwany do złożenia dalszych wyjaśnień lub ponownie zatrzymany.

Policja zwróciła się w piątek do byłych i obecnych pracowników ochrony byłego księcia Andrzeja, aby zgłaszali wszelkie informacje, które mogą mieć znaczenie dla sprawy. Wezwanie wiąże się z innym wątkiem ujawnionym po publikacji kolejnej transzy dokumentów dotyczących Jeffreya Epsteina - wynika z nich, że w 2010 roku Epstein miał wysłać do Wielkiej Brytanii młodą kobietę w celu kontaktu seksualnego z ówczesnym księciem.

