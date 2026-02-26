Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas powiedziała w poniedziałek w Brukseli, że UE musi wywierać większy nacisk na Rosję. Poinformowała, że podjęła decyzję o ograniczeniu liczby pracowników rosyjskiej misji przy UE do 40 osób.

Polityczka podkreśliła, że Unia nie zamierza tolerować "nadużywania uprawnień dyplomatycznych" przez stronę rosyjską. Przekazała również, że wspólnie z Komisją Europejską pracuje nad zakazem wjazdu dla byłych żołnierzy rosyjskich do strefy Schengen.

– Nie chcemy, aby zbrodniarze wojenni i sabotażyści kręcili się po naszych ulicach – powiedziała Kallas na konferencji prasowej po spotkaniu unijnych ministrów spraw zagranicznych.

Zacharowa o ruchu UE: Dyskryminująca decyzja

Na decyzję UE o ograniczeniu liczby pracowników rosyjskiej misji przy UE do 40 osób odpowiedziała rzeczniczka rosyjskiego MSZ Marija Zacharowa. Określiła działanie Unii jako "dyskryminujące" i zapowiedziała, że ruch ten nie pozostanie bez odpowiedzi.

Zdaniem Kremla jest to dowód na to, że Unia nie zasługuje na udział w negocjacjach dotyczących zakończenia wojny w Ukrainie. Z tego względu Rosja zadeklarowała podjęcie działań odwetowych.

Sankcje wobec Rosji. UE pracuje nad kolejnym pakietem

Szefowa dyplomacji UE przyznała też w poniedziałek, że ministrom nie udało się w poniedziałek osiągnąć porozumienia w sprawie 20. pakietu sankcji na Rosję.

- To porażka i wiadomość, której nie chcieliśmy (musieć - red.) dzisiaj przekazywać – powiedziała. Dodała jednak, że prace nad pakietem trwają i prowadzone są rozmowy na "różnych poziomach", aby przekonać Węgry oraz Słowację do kontynuowania prac.

- Bardzo żałuję, że nie udało nam się dzisiaj osiągnąć porozumienia, biorąc pod uwagę, że jutro przypada smutna (czwarta - red.) rocznica rozpoczęcia tej wojny – powiedziała.

Wojna w Ukrainie. Unia podejmuje działania wobec Rosji

Jak przekazała Kallas, jednym z narzędzi wywierania większego nacisku na Rosję ma być lepsze wykorzystywanie Europejskiego Banku Inwestycyjnego do finansowania współpracy w zakresie przemysłu obronnego.

Szefowa unijnej dyplomacji przypomniała też, że w 2025 r. UE zdecydowała o podwojeniu składki na rzecz Funduszu Wsparcia Energetyki Ukrainy do 1,85 mld euro, co nastąpiło w odpowiedzi na ataki Rosji na ukraińską infrastrukturę energetyczną.

Unia zacieśnia również sieć wokół rosyjskiej floty cieni, czyli tankowców potajemnie transportujących rosyjską ropę. Dodatkowo kolejne osoby zostały objęte sankcjami za łamanie praw człowieka.

Inwazja Rosji na Ukrainę. Kallas: Ukraińcy trzymają się mocno

Kallas oceniła także sytuację, w której obecnie znajduje się Rosja. Jak powiedziała unijna przedstawicielka, Rosjanie nie osiągnęli żadnego ze swoich strategicznych celów, wojsko napotyka trudności, które uniemożliwiają kontynuowanie inwazji, a rosyjska gospodarka jest w coraz gorszej kondycji. Kallas dodała, że Ukraińcy stawiają opór i trzymają się mocno.

Polityczka podkreśliła, że to, w jaki sposób zakończy się wojna, jest dla Europy ważne. Z tego powodu UE powinna jasno określić swoje oczekiwania wobec Rosji, jeśli nie chce, aby unijne interesy zostały odstawione na boczny tor.

- Poszanowanie granic, zaprzestanie sabotażu, wypłacenie odszkodowań wojennych i zwrot porwanych ukraińskich dzieci to nie są daleko idące żądania, ale podstawa. Zanim więc rozpoczniemy rozmowy z Moskwą, powinniśmy jasno określić, o czym chcemy z nią rozmawiać – oceniła.

