Potężne uderzenie Rosjan. Do sieci trafiło nagranie z kosmosu
Zmasowany rosyjski atak rakietowy na Kijów, przeprowadzony w nocy z 26 na 27 grudnia 2025 roku, był widoczny z kosmosu. Potwierdza to nagranie z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS), które właśnie trafiło do sieci. Widać na nim wybuchy oraz obiekty przemieszczające się w kierunku ukraińskiej stolicy.
W nocy z 26 na 27 grudnia 2025 roku Rosja przeprowadziła potężny atak na Kijów, którego głównym celem była infrastruktura energetyczna oraz obiekty wojskowo-przemysłowe w rejonie Kijowa.
Siły Powietrzne Ukrainy informowały, że wojska rosyjskie użyły łącznie 40 rakiet i 519 dronów. Większość z nich została unieszkodliwiona przez obronę przeciwlotniczą.
Część rakiet i dronów doleciała jednak do celu powodując duże zniszczenia. W rosyjskim ataku zginęły dwie osoby cywilne, a kilkadziesiąt zostało rannych.
Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha informował, że w wyniku ataku ponad 40 proc. budynków mieszkalnych w Kijowie i okolicy zostało pozbawionych energii elektrycznej i ogrzewania.
Rosyjski atak widoczny z kosmosu. Jest nagranie
Jak się okazuje, potężny atak Rosjan był widoczny nawet z kosmosu. Potwierdza to nagranie z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS), które właśnie trafiło do sieci.
Na ponad pięciominutowym filmie, nagranym przez japońskiego astronautę Kimiya Yui, widzimy przelot ISS nad kulą ziemską od Brazylii po Rosję.
W pewnym momencie, gdy stacja była nad Ukrainą, w rejonie Kijowa można zobaczyć rozbłyski i wybuchy, a także obiekty przemieszczające się w kierunku ukraińskiej stolicy.
"Błyski wokół Kijowa nie wyglądają jak zjawiska naturalne, takie jak błyskawice lub meteory: to eksplozje. Można również dostrzec kilka obiektów (prawdopodobnie pocisków) lecących w kierunku miasta" - czytamy w opisie nagrania.
Podkreślono również, że jest to prawdopodobnie pierwsze tego typu nagranie z trwającej od czterech lat wojny w Ukrainie.
