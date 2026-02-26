W nocy z 26 na 27 grudnia 2025 roku Rosja przeprowadziła potężny atak na Kijów, którego głównym celem była infrastruktura energetyczna oraz obiekty wojskowo-przemysłowe w rejonie Kijowa.

Siły Powietrzne Ukrainy informowały, że wojska rosyjskie użyły łącznie 40 rakiet i 519 dronów. Większość z nich została unieszkodliwiona przez obronę przeciwlotniczą.

Część rakiet i dronów doleciała jednak do celu powodując duże zniszczenia. W rosyjskim ataku zginęły dwie osoby cywilne, a kilkadziesiąt zostało rannych.

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha informował, że w wyniku ataku ponad 40 proc. budynków mieszkalnych w Kijowie i okolicy zostało pozbawionych energii elektrycznej i ogrzewania.

Rosyjski atak widoczny z kosmosu. Jest nagranie

Jak się okazuje, potężny atak Rosjan był widoczny nawet z kosmosu. Potwierdza to nagranie z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS), które właśnie trafiło do sieci.

Na ponad pięciominutowym filmie, nagranym przez japońskiego astronautę Kimiya Yui, widzimy przelot ISS nad kulą ziemską od Brazylii po Rosję.

W pewnym momencie, gdy stacja była nad Ukrainą, w rejonie Kijowa można zobaczyć rozbłyski i wybuchy, a także obiekty przemieszczające się w kierunku ukraińskiej stolicy.

"Błyski wokół Kijowa nie wyglądają jak zjawiska naturalne, takie jak błyskawice lub meteory: to eksplozje. Można również dostrzec kilka obiektów (prawdopodobnie pocisków) lecących w kierunku miasta" - czytamy w opisie nagrania.

Podkreślono również, że jest to prawdopodobnie pierwsze tego typu nagranie z trwającej od czterech lat wojny w Ukrainie.

