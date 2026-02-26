Do Ukrainy wracają ciała poległych. Efekt ustaleń ze Stambułu

"W dalszej kolejności śledczy organów ścigania, wspólnie z przedstawicielami instytucji eksperckich Ukrainy, podejmą wszelkie niezbędne działania mające na celu identyfikację repatriowanych ofiar śmiertelnych" - czytamy w komunikacie Sztabu Koordynacyjnego ds. Jeńców Wojennych na Telegramie.

"Kolejne działania repatriacyjne są wynikiem codziennej pracy grup poszukiwawczych, które działają pod kierownictwem Centralnego Zarządu Współpracy Cywilno-Wojskowej Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy i wykonują zadania bezpośrednio na linii walk w ramach utworzonych grup wojskowych" - poinformowała strona ukraińska.

Efekty ustaleń ze Stambułu. Do Ukrainy wraca tysiąc ciał poległych

Szczególne podziękowania sztab przekazał personelowi Sił Zbrojnych Ukrainy, który przewozi szczątki do specjalistycznych instytucji państwowych, a także organizuje przekazanie ciał poległych przedstawicielom organów ścigania i ekspertom medycyny sądowej.

Sztab Koordynacyjny wyraził również wdzięczność Międzynarodowemu Komitetowi Czerwonego Krzyża za okazaną pomoc.

Wymianę jeńców wojennych i ciał poległych Ukraina i Rosja uzgodniły podczas drugiej rundy negocjacji, przeprowadzonej 2 czerwca 2025 r. w Stambule. Strony, które rozmawiały tam za pośrednictwem władz Turcji, ustaliły wówczas wymianę wszystkich poważnie chorych jeńców wojennych i żołnierzy, którzy mają mniej niż 25 lat, oraz wymianę ciał w formule 6 tys. na 6 tys.

Kwestia jeńców jednym z fundamentów negocjacji rosyjsko-ukraińskich

O działaniach dotyczących wymiany jeńców wojennych strony ukraińska i rosyjska rozmawiały też w Genewie. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski informował, że rozmowy przeprowadzone 17 lutego dotyczyły "wymiaru humanitarnego, w szczególności kroków dotyczących wymiany jeńców wojennych oraz uwolnienia cywilów".

Głos zabrał wówczas także sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy i były minister obrony Rustem Umierow. Jak wskazał, przeprowadzone w tym dniu negocjacje były istotne i doprowadziły do określonych postępów.

- Dyskusje były intensywne i merytoryczne - przekonywał, dodając, że wyjaśnione zostały niektóre kwestie, a celem Ukrainy pozostaje sprawiedliwy i trwały pokój.

