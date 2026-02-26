Polskie wojsko poderwało myśliwce. Reakcja armii na działania Rosji

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o akcji polskich sił powietrznych. Jak wskazano w komunikacie, przyczyną rozpoczęcia operacji był zmasowany atak Rosji na Ukrainę.

Dwa szare samoloty bojowe lecące na tle błękitnego nieba.
Polskie i sojusznicze lotnictwo operuje w przestrzeni powietrznej Polski

"W związku z kolejnym w ostatnim czasie zmasowanym atakiem Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy, prowadzonym z użyciem środków napadu powietrznego, rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej" - przekazało w czwartek rano dowództwo na platformie X.

"Zabezpieczenie przestrzeni powietrznej"

"Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Operują myśliwce dyżurne oraz samolot wczesnego ostrzegania, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości" - dodano.

 

DORSZ podkreśliło, że działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, w szczególności w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów.

 

 

"Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji" - zapewniono. 

 

WIDEO: "Entuzjazm się odrodził". Ambasador o nastrojach Polaków wobec Ukraińców
Dawid Kryska / polsatnews.pl
