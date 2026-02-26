- Mówimy o prywatnych mieszkaniach, domach prywatnych, akademikach. Łącznie jest ich ponad trzy miliony. To więcej niż cały zasób mieszkaniowy, na przykład w Danii. Oznacza to, że liczba istniejących mieszkań w tym kraju jest mniejsza niż liczba mieszkań, które zostały zniszczone w naszym kraju – powiedziała Alena Szkrum, cytowana przez UNIAN.

Zdaniem ukraińskiej wiceminister skala strat jest tak duża, że środki potrzebne na odbudowę kraju są szacunkowo wyższe niż te, z którymi spotkano się po walkach w Strefie Gazy i wojnie na Bałkanach Zachodnich.

Wojna w Ukrainie. Wiceminister o stratach i środkach na odbudowę

Jak przekazała Szkrum, z szacunków wynika, że środki potrzebne na odbudowę zniszczeń wojennych sięgają już 588 miliardów dolarów. Podobny raport zostały przygotowany przez Bank Światowy po wojnie na Bałkanach Zachodnich.

Zestawiając te potrzeby ze wszystkimi środkami koniecznymi do odbudowy Strefy Gazy, rosyjska inwazja spowodowała straty, których pokrycie będzie wymagało dziesięć razy więcej funduszy.

Wiceminister zaznaczyła, że mając do czynienia z tak ogromnymi stratami, niezbędne będzie wyznaczenie jasnych priorytetów co do tego, co należy odbudować w pierwszej kolejności. Mowa przede wszystkim o infrastrukturze krytycznej, logistyce, drogach i odbudowie mieszkań.

Zniszczenia wojenne w Ukrainie. Alena Szkrum o odbudowie

Alena Szkrum powiedziała także, że część funduszy koniecznych do odbudowy zniszczeń wojennych w Ukrainie może pochodzić z zamrożonych aktywów rosyjskich.

- Ale dobrą wiadomością jest to, że co najmniej połowa tych pieniędzy, 300 miliardów, to zamrożone rosyjskie aktywa, które powinny zostać przeznaczone na odbudowę. To około 25 proc. PKB Rosji, co również sugeruje, że Rosja może, powinna i będzie zmuszona za to zapłacić - podkreśliła wiceminister.

