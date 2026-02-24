W czwartą rocznicę rosyjskiej inwazji na Ukrainę głos zabrał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Jak podkreślił w telewizyjnym oświadczeniu - Putin nie osiągnął swoich celów. Nie złamał narodu ukraińskiego. Nie wygrał tej wojny. Ocaliliśmy Ukrainę i zrobimy wszystko, aby osiągnąć pokój. I zapewnić sprawiedliwość.

Oświadczenie zostało zamieszczone również na profilu prezydenta w serwisie X.

Today marks exactly four years since Putin started his three-day push to take Kyiv. And that says a great deal about our resistance, about how Ukraine has fought all this time. Behind those words stand millions of our people, immense courage, incredibly hard work, endurance, and… pic.twitter.com/9qiqACurhx — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 24, 2026

Zełenski w czwartą rocznicę wybuchu wojny. "Obroniliśmy naszą niepodległość"

- Dziś mijają dokładnie cztery lata, odkąd Putin rozpoczął trzydniową ofensywę na Kijów. To wiele mówi o naszym oporze, o tym, jak Ukraina walczyła przez cały ten czas - powiedział w rocznicowej przemowie Zełenski.

Ukraiński przywódca mówił również o długiej drodze, którą Ukraina podąża od 24 lutego. - Wspominając początek inwazji i zastanawiając się nad dniem dzisiejszym, mamy pełne prawo powiedzieć: obroniliśmy naszą niepodległość, nie utraciliśmy państwowości - podkreślał.

- Mówią, że czas leczy rany. Nie jestem tego pewny. Nie wiem, jak długo zajmie gojenie wszystkich naszych ran. Wszystkie te bolesne pytania - "Jak wiele?", "Jak wiele łez wypłakaliśmy?", "Jak wiele ran w naszych sercach?", "Jak wiele flag na naszych cmentarzach?".

Prezydent wspomniał również konkretne ofiary wojny walczące na froncie. Na tle tych słów, w filmie zamieszczonym w serwisie X, zamieszczono zdjęcia poległych żołnierzy i żołnierek. - Jestem pewny, że powiedzieli Bogu całą prawdę o tej wojnie - powiedział.

Wojna w Ukrainie. Zełenski w czwartą rocznicę: Putin nie złamał Ukraińców

Zełenski oświadczył także, że Putin nie osiągnął swoich celów, nie złamał Ukraińców i nie wygrał tej wojny. - Ocaliliśmy Ukrainę i zrobimy wszystko, aby zapewnić pokój i sprawiedliwość. Chwała Ukrainie! - zakończył przemówienie prezydent.

