Zełenski w czwartą rocznicę wybuchy wojny. "Ukraina obroniła niepodległość. Putin nie złamał narodu"
- Ukraina obroniła swoją niepodległość i istnieje nie tylko na mapie - powiedział Wołodymyr Zełenski w czwartą rocznicę wybuchu wojny. Podkreślał również ogromną odwagę, niewiarygodnie ciężką pracę oraz wytrwałość ukraińskiego narodu.
W czwartą rocznicę rosyjskiej inwazji na Ukrainę głos zabrał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Jak podkreślił w telewizyjnym oświadczeniu - Putin nie osiągnął swoich celów. Nie złamał narodu ukraińskiego. Nie wygrał tej wojny. Ocaliliśmy Ukrainę i zrobimy wszystko, aby osiągnąć pokój. I zapewnić sprawiedliwość.
Oświadczenie zostało zamieszczone również na profilu prezydenta w serwisie X.
- Dziś mijają dokładnie cztery lata, odkąd Putin rozpoczął trzydniową ofensywę na Kijów. To wiele mówi o naszym oporze, o tym, jak Ukraina walczyła przez cały ten czas - powiedział w rocznicowej przemowie Zełenski.
Ukraiński przywódca mówił również o długiej drodze, którą Ukraina podąża od 24 lutego. - Wspominając początek inwazji i zastanawiając się nad dniem dzisiejszym, mamy pełne prawo powiedzieć: obroniliśmy naszą niepodległość, nie utraciliśmy państwowości - podkreślał.
- Mówią, że czas leczy rany. Nie jestem tego pewny. Nie wiem, jak długo zajmie gojenie wszystkich naszych ran. Wszystkie te bolesne pytania - "Jak wiele?", "Jak wiele łez wypłakaliśmy?", "Jak wiele ran w naszych sercach?", "Jak wiele flag na naszych cmentarzach?".
Prezydent wspomniał również konkretne ofiary wojny walczące na froncie. Na tle tych słów, w filmie zamieszczonym w serwisie X, zamieszczono zdjęcia poległych żołnierzy i żołnierek. - Jestem pewny, że powiedzieli Bogu całą prawdę o tej wojnie - powiedział.
Wojna w Ukrainie. Zełenski w czwartą rocznicę: Putin nie złamał Ukraińców
Zełenski oświadczył także, że Putin nie osiągnął swoich celów, nie złamał Ukraińców i nie wygrał tej wojny. - Ocaliliśmy Ukrainę i zrobimy wszystko, aby zapewnić pokój i sprawiedliwość. Chwała Ukrainie! - zakończył przemówienie prezydent.
