To prawie trzy razy więcej niż prognozowany PKB Ukrainy z 2025 r., który wyniósł ok. 183, 5 mld dolarów. Oszacowana kwota obejmie zarówno bezpośrednie szkody, jak i szerokie potrzeby odbudowy infrastruktury krytycznej, sieci energetycznych, dróg i usług publicznych.

Skala zniszczeń i główne sektory potrzebujące odbudowy

Z raportu RDNA5 (Rapid Damage and Needs Assessment) wynika, że suma tzw. szkód bezpośrednich przekroczyła 195 mld dolarów, znacząco więcej niż w poprzednich ocenach i wyliczeniach. Sektory o największych potrzebach to:

transport - ponad 96 mld dolarów

energia - 91 mld dolarów

mieszkalnictwo - 90 mld dolarów

Do tego dochodzą również straty w handlu, przemyśle i rolnictwie, a także koszty usuwania niebezpiecznych pozostałości po działaniach zbrojnych, w tym niewybuchów.

W raporcie podkreślono, że zniszczenia koncentrują się w regionach przyfrontowych i głównych miastach, a proces odbudowy będzie wymagał ścisłej i długofalowej koordynacji Ukrainy z partnerami międzynarodowymi.

Odbudowa Ukrainy po wojnie będzie kosztować miliardy dolarów

Warto zaznaczyć, że koszty odbudowy nie ograniczają się wyłącznie do infrastruktury. Obejmą też "odbudowę społeczności", w tym: rynek pracy oraz reintegrację uchodźców i kombatantów. Jak zaznaczają autorzy raportu, obywatele i ich powrót do normalności są kluczowym elementem sukcesu przyszłej odbudowy.

Anna Bjerde, dyrektor Zarządzająca ds. Operacyjnych Banku Światowego poinformowała, że "pomimo narastających szkód, które wciąż dotykają mieszkańców, gospodarkę i infrastrukturę Ukrainy, cały kraj nadal działa z niezwykłą siłą i determinacją. Grupa Banku Światowego jest zdecydowana wspierać odbudowę Ukrainy oraz pomagać w tworzeniu miejsc pracy, możliwości i nadziei dla mieszkańców Ukrainy w odpornej, nowoczesnej i konkurencyjnej gospodarce".

Wsparcie międzynarodowe i perspe6ktywy finansowania

Międzynarodowa społeczność przyłączyła się do finansowania odbudowy, ale potrzeby znacznie przewyższają obecne środki. Obejmują one nie tylko pomoc publiczną, ale też działania na rzecz przyciągnięcia prywatnych inwestorów.

Unia Europejska i podległe jej instytucje starają się wspierać Ukrainę także poprzez narzędzia takie jak Ukraine Investment Framework, które mają pomóc w swoistej mobilizacji kapitału prywatnego i wspieraniu reform gospodarczych.

Historyczna skala pomocy

Skala finansowania Ukrainy jest bezprecedensowa w powojennej historii Europy. 588 mld dolarów przewyższa (w przeliczeniu na aktualne ceny) amerykański Plan Marshalla, który w latach 1948-1952 kosztował USA ok. 13,3 mld dolarów (uwzględniając inflację, dziś byłoby to od 140 do 150 mld dolarów). Kwota ta pozwoliła odbudować 16 krajów zdewastowanych przez II wojnę światową.

Autorzy raportu RDNA5 podkreślają również, że znaczna część środków powinna zostać przeznaczona nie tylko na odtworzenie zniszczonej infrastruktury, lecz także na jej modernizację, zwiększenie odporności energetycznej oraz dostosowanie państwa do standardów Unii Europejskiej.

