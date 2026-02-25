Tusk zwrócił się do prezydenta. "Bardzo bym chciał, by to myślenie było wspólne"

Donald Tusk w trakcie środowej konferencji prasowej, poświęconej tematyce współpracy między Polską a Islandią, zwrócił się bezpośrednio do Karola Nawrockiego. Powiedział, że "bardzo by chciał", aby w sprawach bezpieczeństwa naszego kraju "to myślenie było wspólne tak jak jest wspólne" między Warszawą a Rejkiawikiem.



Wymawiając te słowa, premier odwołał się do programu SAFE. - Dosłownie kilka minut temu dotarła do mnie wiadomość, że wszystkie zorganizowane środowiska gospodarcze w Polsce - przedsiębiorcy, firmy, pracodawcy - dołączyli do generałów i oficerów Wojska Polskiego, do polskiego rządu z apelami o to aby nie blokować pieniędzy na polski przemysł zbrojeniowy, na polską armię, na polską gospodarkę - powiedział Tusk.

- Nawet Islandia w jakimś sensie skorzysta na tym, jeśli Polska będzie mogła zainwestować w nasz przemysł zbrojeniowy te setki miliardów złotych - dodał premier.

"Liczę na szybki podpis". Donald Tusk zaapelował do Karola Nawrockiego

Kontynuując ten wątek, Tusk zaznaczył, że "bardzo liczy na szybki podpis" Karola Nawrockiego pod ustawą wdrażającą program SAFE. Jak ocenił, byłoby to posunięcie "dobre dla nas wszystkich i bezpieczeństwa Polski". Chodzi o ustawę, która umożliwi Polsce uruchomienie 43,7 mld euro niskooprocentowanych pożyczek na projekty związane z bezpieczeństwem i obronnością.

Program SAFE to element europejskiej architektury bezpieczeństwa, przyjęty przez państwa członkowskie Unii Europejskiej w styczniu. Polska przedstawiła listę 139 projektów, które mają zostać sfinansowane ze środków z tego mechanizmu. Dotyczą one przede wszystkim modernizacji sił zbrojnych, w tym zakupów sprzętu wojskowego, rozwoju zdolności produkcyjnych przemysłu obronnego oraz inwestycji infrastrukturalnych.

Informacje przekazywane przez rząd sugerują, że część projektów będzie realizowana we współpracy z partnerami europejskimi, a także z Ukrainą. W programie uczestniczyć mają nie tylko Ministerstwo Obrony Narodowej, ale również m.in. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwo Infrastruktury.

Niektórzy przedstawiciele opozycji negatywnie wypowiadają się na temat SAFE. Głos zabrał m.in. prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, który argumentował konieczność odrzucenia tego programu ochroną polskiej niepodległości. Niepochlebnie o programie wypowiedział się także Karol Nawrocki, który stwierdził, że "to dług na pokolenia". Wypowiedzi prezydenta sugerują, że może on nie podpisać ustawy wdrażającej SAFE.

Tusk mówił o współpracy z Islandią. Wspomniał o "wielkiej niepewności geopolitycznej"

W środowej konferencji prasowej poza szefem polskiego rządu brała udział także premier Islandii, Kristrun Frostadottir. - Mamy z panią premier głębokie przekonanie, że we wszystkich działaniach na rzecz wspólnych polityk to nie tylko bezpieczeństwo. Musimy się nawzajem szanować. Respektować różnice. Wielkość kraju nie ma tutaj znaczenia. Wszyscy zasługujemy dokładnie na ten sam szacunek i poszanowanie różnych odrębności - stwierdził Tusk.

Szef polskiego rządu dodał, że "w tych bardzo trudnych czasach wielkiej niepewności geopolitycznej, tego strategicznego zamieszania (...) zintegrowanie państw i narodów podobnie myślących byłoby bardzo korzystne, szczególnie w sferze bezpieczeństwa". Zaznaczył, że mowa tutaj o ogólnej sytuacji na świecie, a nie tylko o stanie spowodowanym rosyjską agresją na Ukrainę, której czwartą rocznicę obchodziliśmy we wtorek.

Podczas swojego przemówienia Tusk podziękował premier Frostadottir "za serdeczny patronat nad polską mniejszością w Islandii". Jak zaznaczył, "z wielkim entuzjazmem przyjął zaproszenie do złożenia wizyty Islandii", gdzie zostaną ustalone szczegóły dalszej współpracy.

