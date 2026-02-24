W Polsce od kilkunastu dni trwa spór polityczny o program SAFE. Najwięcej niepokojów opozycji i prezydenta wzbudza kwestia warunkowości. Otoczenie prezydenta chciałoby również, aby powstał specjalny komitet nadzorujący, by Kancelaria Prezydenta mogła prześwietlać program na bieżąco.

Mechanizm warunkowości. Wiceszef MON wskazał dwa powody

- Prezydent Nawrocki ani PiS nie wygrali wyborów parlamentarnych. Pan prezydent, ani PiS i Konfederacja nie mają prawa zmiany konstytucji, a to, czego oczekuje Pałac Prezydencki, jest zmianą konstytucji - powiedział w programie "Graffiti" wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski.

Według niego byłaby to zmiana "całkowicie nieuzasadniona". - Ten program jest transparentny zarówno dla opozycji jak i dla prezydenta. Pan prezydent i opozycja mają szansę zaznajomić się z tym programem, bo wszystkie informacje zostały przekazane - dodał.

- Tutaj nie ma żadnej tajemnicy, wszystko jest jasne, wszystko jest transparentne, wszystko jest korzystne dla Polski - stwierdził.

- Po pierwsze są to najtańsze możliwe pieniądze, które możemy pozyskać na wielki program modernizacyjny polskiej armii i to polska armia jest dysponentem tego programu, który przeważającej większości będą realizowały polskie firmy. To będzie wielki program modernizacyjny dla polskiego przemysłu obronnego - wyjaśnił wiceminister.

Według niego wszelkie zarzuty ws. programu SAFE są bezzasadne. - W tle jest planowany polexit, czyli wyjście Polski z Unii Europejskiej. Nie ma innego racjonalnego wytłumaczenia dla tych kłamstw i tych oczekiwań, które w żaden sposób nie są dopasowane do zagrożeń - ocenił.

Mówiąc o samym mechanizmie warunkowości Zalewski powiedział, że są dwa powody, dla których pieniądze z programu SAFE mogą zostać nam odebrane.

- Pierwszy powód jest taki, że one nie będą wykorzystywane na zadeklarowane w programie inwestycyjnym cele. Drugim powodem jest to, że po wyborach PiS, tak jak Viktor Orban na Węgrzech, zacznie rozkradać unijne pieniądze. Nie ma innych powodów. Jedynym pozamerytorycznym powodem, dla którego te pieniądze mogą być odebrane jest to, że będą one defraudowane - podkreślił.

Były szef MON za rządów PiS, Mariusz Błaszczak alarmuje, że program SAFE będzie powiązany z ideologią, czyli że na przykład, pieniądze zostaną nam odebrane, jeśli nie uznamy, że jest więcej niż dwie płcie.

- To jest jedno z kłamstw, które ma na celu doprowadzić do tego, żeby zniechęcić Polaków do Unii Europejskiej. To jest kłamstwo, absurdalne kłamstwo - odpowiedział Zalewski.

- Unia Europejska nie jest żadnym rywalem dla NATO. Unia finansuje NATO. Dlatego dzisiaj nie ma innego powodu, aby krytykować ten program i w niego nie wchodzić, jak to, że politycy PiS-u mają z tyłu głowy wyjście polski z Unii Europejskiej - podsumował.

Tekst jest aktualizowany...

