Prezes Ogólnopolskiej Grupy Badawczej Łukasz Pawłowski pytany był w programie "Gość Wydarzeń" o program SAFE. W styczniu państwa członkowskie Unii Europejskiej ostatecznie zatwierdziły plan inwestycyjny Polski w ramach programu obronnego SAFE. Lista przygotowana przez rząd obejmuje 139 projektów, na których realizację Polska otrzyma 43,7 mld euro w postaci nisko oprocentowanych pożyczek.

Program SAFE. Ekspert mówił o "pułapce". Wskazał na Karola Nawrockiego

- To jest kwestia, kto może wygrać, a kto może wpaść w pułapkę. Większą pułapką dla Prawa i Sprawiedliwości i teraz prezydenta Karola Nawrockiego jest to, że w opinii publicznej nie ma alternatywy dla SAFE, że mamy jakiś sojusz z Amerykanami i możemy tę broń kupować. Możemy być tylko za tymi pieniędzmi albo przeciwko - ocenił Pawłowski.

Ekspert mówił, że w oczach społeczeństwa "na stole jest kilkadziesiąt miliardów" i "Polacy mają do wyboru to albo bycie przeciw". - Uważam, że koncepcyjnie bardzo trudno jest wyjść z takiej pułapki - stwierdził Pawłowski.

Podkreślił, że to kolejna pułapka, jaką Donald Tusk zastawił na rząd, a teraz na prezydenta". - Jeżeli prezydent w nią wpadnie, to przez kolejne cztery lata jego kadencji będzie mu przypominane, że nie chciał pomagać polskim żołnierzom - zauważył prezes OGB.

Artykuł aktualizowany...

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni