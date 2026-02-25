W całym kraju odczuwamy wyraźne ocieplenie. W niemal wszystkich regionach panuje odwilż, a śnieg na nizinach znika z każdym dniem. W środę w większości kraju temperatury będą dodatnie, a minimalny mróz utrzyma się tylko na Suwalszczyźnie. Kolejne dni przyniosą zdecydowaną dominację wiosny nad zimą.

Śnieg się topi, woda spływa. W wielu miejscach trzeba uważać

Od pewnego czasu z przymrozkami mamy do czynienia praktycznie tylko w nocy. Grunt wciąż jest zmrożony, za to pokrywa śnieżna na nizinach zmniejsza się z każdym kolejnym dniem dzięki dodatnim temperaturom po wschodzie słońca.

Taka sytuacja prowadzi do rosnącego zagrożenia roztopami i wzrostem poziomu wody w rzekach. Obecnie stan alarmowy przekroczony jest na trzech rzekach:

Mławka (stacja pomiarowa Szreńsk - poziom wody: 188 cm);

(stacja pomiarowa Szreńsk - poziom wody: 188 cm); Łużyca (stacja Kraszewice - 262 cm);

(stacja Kraszewice - 262 cm); Czarna Woda (Rzeszotary - 232 cm).

IMGW Ostrzeżenia hydrologiczne IMGW obejmują znaczną część kraju

W wielu miejscach obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Pomarańczowe alerty obowiązują w różnych regionach, w tym na północy i południu Wielkopolski, południowych rejonach Pomorza, na Ziemi Łódzkiej, południowo-wschodniej części Lubelszczyzny i północno-wschodnich rejonach Dolnego Śląska.

Na północy kraju w wielu miejscach obowiązują również ostrzeżenia pierwszego stopnia z tego samego powodu.

Sytuacja nie zmieni się w najbliższym czasie, ponieważ odwilż będzie postępować. Pod koniec tygodnia czeka nas być może najcieplejszy okres od początku roku.

Masa ciepła płynie do Polski. Dotrze jeszcze w lutym

O ile w środę na północnym wschodzie w ciągu dnia doświadczymy jeszcze słabego mrozu, to potem o ujemnych temperaturach będziemy mogli zapomnieć.

Od czwartku Polska znajdzie się "w zasięgu wyżu znad pogranicza Białorusi i Ukrainy" - informuje Marek Lipiński, synoptyk Albedo, dostarczający prognozy serwisowi Polsatnews.pl.

WXCHARTS Temperatury w Polsce rosną. Pod koniec miesiąca w ciągu dnia będą dodatnie w całym kraju

"Z zachodu napłynie ciepłe, zwłaszcza nad zachodnią część naszego kraju i suche powietrze polarne morskie" - nie ma wątpliwości ekspert. Najcieplej będzie na południowym zachodzie kraju, gdzie można się spodziewać około 13 st. C.

Dzień później również temperatury będą dość przyjemne i wyniosą od 3 st. C w najchłodniejszych Suwałkach do około 14-15 st. C na zachodzie.

WXCHARTS Pod koniec tygodnia do naszego kraju z zachodu napłynie ciepłe powietrze

Szczególnie wiosennie zapowiada się nadchodzący weekend. Zaprezentowane przez IMGW prognozy wskazują, że w pierwszej połowie weekendu miejscami na Dolnym Śląsku może być nawet około 17 st. C, a niewykluczone że lokalnie nawet jeszcze cieplej.

WXCHARTS Ciepłe powietrze w weekend dotrze do dużej części Polski

Jeśli sprawdzą się obecne prognozy, to przełom lutego i marca może się okazać najcieplejszym okresem od początku roku. W niedzielę strefa najcieplejszego powietrza przesunie się bardziej na południe i południowy wschód i wówczas w tych rejonach Polski będzie do około 14 st. C.

IMGW Przełom lutego i marca zapowiada się na ciepły w całym kraju - prognozuje IMGW



Jednocześnie na północy kraju, gdzie będzie najchłodniej, można się w ciągu dnia spodziewać nie mniej niż pięciu stopni ciepła.

Możliwe, że początek marca przyniesie delikatne ochłodzenie, jednak wciąż temperatury powinny być dodatnie we wszystkich regionach, a termometry nie pokażą mniej niż 3 st. C.

W tym czasie aura powinna być zdecydowanie wiosenna. Miejscami może padać słaby deszcz, nie można też całkowicie wykluczyć lokalnych słabych opadów deszczu ze śniegiem. Przez pewien czas mogą się też utrzymywać wysokie stany na rzekach.

