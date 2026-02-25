IMGW wydał obowiązujące do środy do godz. 10:00 ostrzeżenia hydrologiczne trzeciego stopnia (wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych). Alerty dotyczą części województw mazowieckiego i dolnośląskiego.

Ostrzeżenia drugiego stopnia (wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych) dotyczą natomiast częściowo woj. małopolskiego, lubelskiego i śląskiego do godz. 10:00 w środę, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, dolnośląskiego i opolskiego najpóźniej do godz. 18:00 w środę oraz pomorskiego do godz. 12:00 w czwartek.

Przekroczone stany alarmowe. Groźna sytuacja na rzekach

Ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia (gwałtowne wzrosty stanów wody) obowiązują na terenie woj. podkarpackiego, lubelskiego, mazowieckiego i podlaskiego do godz. 10:00 w środę, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego najpóźniej do godz. 12:00 w czwartek.

Na trzech stacjach hydrologicznych IMGW – w Rzeszotarach, Szreńsku i Kraszewicach – zanotowano poziom wody powyżej stanu alarmowego. Z kolei na 24 stacjach przekroczony został stan ostrzegawczy.

Szklanka na drogach. IMGW ostrzega przed oblodzeniem

IMGW wydał także ostrzeżenia meteorologiczne przed oblodzeniem dla województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, lubelskiego i podlaskiego oraz części kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, małopolskiego i śląskiego.

W tych rejonach prognozowane jest zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu, powodujące ich oblodzenie. Alerty będą obowiązywały do środowego poranka.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

