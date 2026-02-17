Za nami kolejna mroźna noc. W całym kraju temperatury były niższe od zera, a w Suwałkach odnotowano nawet -14,3 st. C. Dwucyfrowe mrozy zanotowano również w wielu miejscach na północy i wschodzie. Tego typu wartości prędko nie znikną z termometrów. Powinniśmy się przygotować na zimową aurę praktycznie do końca tygodnia.

Zima jeszcze przez kilka dni. Od weekendu w Polsce więcej wiosny

W okolicach weekendu warunki zmienią się zdecydowanie. Nie chowajmy jednak jeszcze ciepłych kurtek, czapek, szalików i rękawiczek. Choć lokalnie na zachodnich i południowych krańcach Polski temperatury mogą być dodatnie, w przeważającej części kraju utrzyma się mróz.

ZOBACZ: Podwójne zagrożenie pogodowe w Polsce. W tych miejscach trzeba uważać

Tak jak wcześniej, najzimniej będzie na północnym wschodzie. Przez kilka najbliższych dni można się tam spodziewać -8, -5 st. C - wynika z najnowszych prognoz IMGW. Do piątku włącznie zimno będzie również w centrum, gdzie termometry w ciągu dnia pokażą do około -3, -2 st. C. Najcieplej będzie miejscami na południu, gdzie kilka stopni powyżej zera nie powinno zaskakiwać.

ZOBACZ: Jaka pogoda na ferie zimowe? IMGW opublikował pierwsze prognozy

Noce wciąż jednak będą zdecydowanie mroźne. Po zmroku ujemnych temperatur powinniśmy się spodziewać w całej Polsce, a miejscami - najpierw na północnym wschodzie, a potem również w centrum i na południu może być nawet -16, -13 st. C.

IMGW Nocami temperatura będzie spadać miejscami do około -16 st. C. Po weekendzie temperatury będą dodatnie nawet po zachodzie słońca

Najbliższych kilka dni będzie również śnieżnych. Większe opady notujemy od wtorku, głównie miejscami na południu. Z tego powodu IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia.

Intensywne opady śniegu, z powodu których pokrywa śnieżna może się zwiększyć o około 10 cm, mogą wystąpić we wtorek wieczorem i w nocy w części Dolnego Śląska (powiaty: lwówecki, karkonoski i Jelenia Góra) oraz na południu Śląska (powiaty: cieszyński, bielski, Bielsko-Biała, żywiecki).

IMGW W najbliższym czasie najwięcej śniegu spadnie miejscami na Dolnym Śląsku oraz na południu Śląska

Nie będą to jedyne tereny, na których może się w najbliższym czasie zrobić biało. Kolejne dni mogą przynieść opady śniegu na południu, ale też na północy i wschodzie. W górach sypnie najmocniej. Taka pogoda - mroźna i miejscami śnieżna - utrzyma się do weekendu. Wtedy zaczną się poważne zmiany, być może już na długo.

Odwilż opanuje całą Polskę. Warto mieć pod ręką parasol

W niedzielę do Polski dopłynie masa ciepłego powietrza z zachodu i wypełni wszystkie zakątki naszego kraju. Zrobi się znacznie cieplej i w ciągu dnia temperatury praktycznie wszędzie będą dodatnie.

ZOBACZ: Ekstremalna pogoda w USA. Ostrzegają przed "bombą meteorologiczną"

Fala ciepła będzie płynąć dalej i miejscami od poniedziałku termometry pokażą od 8 do 13 st. C. Nawet nocami w większości Polski będzie wyraźnie powyżej zera. Mrozy mogą się ograniczyć tylko do Suwalszczyzny i pojawiać się raczej sporadycznie.

WXCHARTS Kolejny tydzień to znaczna dodatnia anomalia temperatury w Polsce. W ciągu dnia będzie nawet kilkanaście stopni ciepła

Ocieplenie nie zawsze będzie miało spokojny przebieg. Zamiast śniegu w przyszłym tygodniu powinniśmy się nastawić na sporo deszczu, szczególnie na zachodzie, a potem również w centrum i innych rejonach. Miejscami mogą to być opady marznące, więc stałym zagrożeniem może być gołoledź.

Wiele wskazuje na to, że opisywany epizod ciepła może utrzymać się nawet do końca miesiąca. Choć za wcześnie na dokładniejsze prognozy, obecne modele wskazują na to, że odwilż potrwa dłużej. Chłodniejsze dni wciąż mogą się pojawić, jednak na dłuższe ochłodzenie w drugiej połowie lutego raczej nie powinniśmy liczyć.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni