- Ustawa o obniżeniu rachunków za prąd (autorstwa prezydenta - red.) nie jest potrzebna. W tej chwili mamy już zatwierdzone taryfy przez regulatora na poziomie takim, jaki jeszcze niedawno wymagał interwencji ustawowej - tłumaczył w "Gościu Wydarzeń" minister Maciej Berek. Jak dodał, Koalicja 15 Października chce wrócić z pomysłem uproszczenia rachunków za prąd, co zawetował Karol Nawrocki.

Minister Maciej Berek o wysokości rachunków za prąd. "Ustawa nie jest potrzebna"

Rozmówca Marka Tejchmana podkreślił, że rząd wprowadził ponad 100 zmian w ramach zapowiadanego programu "Deregulacja 2.0". Zdaniem Macieja Berka decyzje prezydenta Karola Nawrockiego o zawetowaniu 18 propozycji są bezpodstawne i tą liczbą jest zaskoczony.

 

- Te propozycje deregulacyjne mają charakter absolutnie apolityczny. One były głosowane w Sejmie większościami takimi, że czasami wszyscy posłowie na sali podnosili rękę "za". Mimo tego prezydent kilkanaście z nich zawetował - mówił w "Gościu Wydarzeń" minister ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu.

 

Berek zaznaczył, że rządząca koalicja nie rezygnuje z dążenia do wprowadzenia zmian, mimo prezydenckich wet. - Do niektórych z nich będziemy wracali, ale znakomita większość nie ma takiego charakteru, aby można było powiedzieć, że ona będzie budziła czyjeś zastrzeżenia, czyjeś emocje - zapewnił na antenie Polsat News

Rachunki za prąd. Minister Berek: Ustawa niepotrzebna, URE zatwierdził taryfy

Jedną ze zmian, do której wprowadzenia rządzący mają dążyć w szczególności, jest ta dotycząca uproszczenia rachunków za prąd. - Wrócimy z tą propozycją (...), bo chcemy, żeby odbiorcy energii elektrycznej mogli lepiej rozumieć to, co otrzymują - argumentował.

 

Prowadzący zauważył, iż prezydent - blokując wspomniane "uproszczenie" - może kierować się tym, że nie jest procedowany jego projekt, który, w założeniu Nawrockiego, obniży rachunki za energię elektryczną. W reakcji Berek stwierdził, iż wspomniany projekt ustawy od głowy państwa nie jest potrzebny.

 

- Mówimy o dwóch różnych rzeczach. Ja mówię o tym, żeby rachunki za prąd były czytelne, a ustawa o obniżeniu rachunków za prąd nie jest potrzebna. Dlatego, że w tej chwili mamy już zatwierdzone taryfy przez regulatora, czyli przez Urząd Regulacji Energetyki na poziomie takim, jaki jeszcze niedawno wymagał interwencji ustawowej (...). Nie ma potrzeby już obniżenia tych cen - zapewnił minister.

Centrum a przyszłość koalicji. Minister: nic się nie zmieniło w naszych planach

Minister został również zapytany o niedawne sondaże, w których Polacy stosunkowo nisko oceniają prace rządu Donalda Tuska. Berek zwrócił uwagę, że poszczególne ugrupowania wchodzące w skład koalicji cały czas cieszą się wysokim poparciem.

 

- Ocena przedstawiona w sondażach (..) pokazuje, że nasze ugrupowania mają wyraźnie dobre wyniki. Koalicja Obywatelska jest na przedzie tych notowań, więc myślę, że te rezultaty są satysfakcjonujące - mówił minister. Podkreślił, że stabilności umowy koalicyjnej nie naruszy kryzys w Polsce 2050 i powstanie nowego klubu parlamentarnego Centrum.

 

- Pojawił się w wyniku podziału nowy klub poselski, ale z punktu widzenia pracy rządu to w niczym nam nie zawirowało, nic się nie zmieniło w naszych planach - zapewnił minister. Dopytywany o to, czy w związku z wycofaniem rekomendacji dla ministrów z Polski 2050 konieczna będzie renegocjacja umowy koalicyjnej m.in. w sprawie stanowisk wiceministrów, Berek zaprzeczył tej alternatywie.

 

- Te stanowiska nie są objęte wprost umową koalicyjną w taki sposób, żeby to wymagało renegocjacji. O ewentualnej potrzebie renegocjacji umowy będą decydowali liderzy. Nie ma na razie takiej deklaracji z ich strony, więc myślę, że jest to temat, który po prostu nie istnieje - mówił członek rządu.

 

