- Dokładnie cztery lata temu, Rosja, nasz wspólny wróg, łamiąc wszelkie zasady prawa międzynarodowego, kierując się nienawiścią do ukraińskiej niepodległości i ukraińskiej demokracji, dokonała bezprzykładnego i haniebnego ataku na wasz kraj - rozpoczął przemówienie marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.

Podczas wystąpienia nawiązywał do polsko-ukraińskiej historii i łączących kraje relacji, deklarował wsparcie i solidarność, mówił również o szansach na zakończenie konfliktu i akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej. Przypominał także pomoc, jakiej Polska udzielała i wciąż udziela Ukrainie.

Czarzasty przemawiał w Kijowie. "Potępiam Putina jako zbrodniarza"

Marszałek podkreślał heroizm ukraińskiego narodu oraz walczących na froncie. - W imieniu swoim i w imieniu polskiego parlamentu dziękuję Wam za to. Udowodniliście, że niepodległość waszej ojczyzny, wolność waszego narodu to dla Was nie są puste słowa - mówił Czarzasty.

Nawiązywał także do polskiej historii i 123 lat zaborów - wydarzeń, ze względu na które Polskę i Ukrainę łączą takie same wartości. - Chylę czoło przed wszystkimi, którzy polegli w obronie niepodległej Ukrainy, w obronie naszej wspólnej europejskiej cywilizacji przed groźnym dla nas wszystkich fanatyzmem kremlowskich przywódców gotowych popełnić każdą zbrodnię dla zaspokojenia swoich obłąkańczych rojeń o odbudowie rosyjskiego imperium - podkreślił marszałek.

Zdecydowane słowa padły w stosunku do agresora. Czarzasty przekazał, że potępia prezydenta Putina jako zbrodniarza i ludzi, którzy z jego rozkazu dokonują mordów i gwałtów na narodzie ukraińskim.

Wizyta Czarzastego w Ukrainie. "Polska była, jest i będzie solidarna"

Włodzimierz Czarzasty zaznaczał, że Polska była, jest i będzie solidarna z Ukrainą. Jak mówił, jest ona nie tylko sąsiadem, ale i sojusznikiem. - Nasze wsparcie to czyny. Nie tylko słowa, nie tylko deklaracje - zaznaczył. Wspominał również postawę Polaków względem Ukraińców opuszczających kraj po rosyjskim ataku.

- W 2022 roku, gdy do naszych granic dotarła fala uchodźców z bombardowanych przez Rosjan ukraińskich miast, Polacy otworzyli swoje domy i swoje serca. To nie była tylko pomoc humanitarna. To była i jest organizacja życia w nowym kraju na równoprawnych warunkach - mówił Czarzasty.

Deklarował również nieustające działanie na rzecz współpracy wszystkich głównych sił politycznych w polskim parlamencie dla przyjaźni Polski i Ukrainy. - Wiecie, że nie wszystkim to się podoba - dodał.

Czarzasty o polskim wsparciu. "Wysyłamy generatory i przekazujemy energię"

- Gdy napadniętej Ukrainie brakowało broni – Polska dzieliła się swoimi zasobami i tworzyła wraz z innymi krajami Europy koalicje militarnego wsparcia. Cały czas pełnimy rolę hubu logistycznego zapewniającego wparcie w Waszej walce z agresorem - powiedział marszałek.

Nawiązał też do dramatycznych wydarzeń tej zimy. Ze względu na rosyjskie ataki skierowane w infrastrukturę energetyczną Ukraińcy byli zmuszeni zmagać się z kolejnymi wyzwaniami. Czarzasty określił te działania Rosji jako nieludzkie. Jak mówił marszałek, ich celem miało być złamanie odporności ukraińskiego społeczeństwa.

– Wysyłamy z Polski do Ukrainy generatory i przekazujemy energię. Chcę także podkreślić fakt, że polscy inwestorzy są cały czas obecni w Ukrainie, nie wycofują się z rynku, mimo że również ich firmy często doznawały zniszczenia w wyniku ataków wroga - mówił marszałek, podkreślając pomoc, jakiej udziela Polska.

Powiedział też, że we wrześniu 2024 r. polski Sejm przyjął uchwałę potępiającą uprowadzenia ukraińskich dzieci. Jak przekazał, Polska przedstawiła też swoim partnerom w UE dowody na udział reżimu Łukaszenki w przymusowych przesiedleniach dzieci.

Marszałek Sejmu w Ukrainie. "Będziecie w Unii Europejskiej"

Czarzasty wyraził również nadzieję na trwały i sprawiedliwy pokój w kontekście trwających negocjacji o warunkach przerwania konfliktu. - Wiemy jednak, że nastąpi on dopiero wtedy, gdy Rosja zostanie zmuszona przez waszych bohaterskich żołnierzy i międzynarodową presję do zaprzestania agresji przeciwko Ukrainie. Chcemy wierzyć, że może to nastąpić w nieodległym czasie - powiedział.

- Jedną z najważniejszych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy i jej rozwoju w będzie jej akcesja do Unii Europejskiej. Polska wspiera te dążenia z całą mocą. Będziecie w Unii Europejskiej! - mówił Czarzasty. Przekazał przy tym, że w wyniku wspólnej decyzji Szefów Rady Najwyższej i Sejmu powołano grupę wsparcia Ukrainy w procesie jej integracji z UE.

