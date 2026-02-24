Zdaniem Viktora Orbana obecnie "nie ma technicznych przeszkód stojących na drodze do przywrócenia transportu ropy rurociągiem "Przyjaźń" na Węgry". "Wymaga to jedynie decyzji politycznej Ukrainy" - nadmienił w liście węgierski premier.

Następnie zwrócił się wprost do Antonio Costy. "Jak wiesz, jestem jednym z najbardziej zdyscyplinowanych i konsekwentnych członków Rady Europejskiej. W pełni rozumiem twoje zmartwienia. Ale ty także z pewnością widzisz absurd tej sytuacji" - uznał.

Orban stwierdził, iż Węgry podejmują "decyzję korzystną finansowo dla Ukrainy, z którą osobiście się nie zgadzam, a następnie Ukraina tworzy energetyczną sytuację nadzwyczajną na Węgrzech, a ty prosisz mnie, abym udawał, że nic się nie dzieje". "To niemożliwe" - oznajmił.

Lider węgierskiego Fideszu zaznaczył w liście, że nie może wesprzeć "jakiejkolwiek decyzji korzystnej dla Ukrainy", dopóki to państwo "nie wróci do normalności". Jego pismo stanowi odpowiedź na inny list - autorstwa Costy, a adresowany do premiera Węgier. W nim przewodniczący Rady Europejskiej zauważył, że "Ukraina przedstawiła inną wersję faktów w sprawie tranzytu ropy na Węgry".

Costa wezwał Orbana do przestrzegania decyzji podjętej przez przywódców państw członkowskich, ponieważ - jak zaznaczył - żaden kraj nie może podważać wiarygodności postanowień na takim szczeblu. Rząd w Budapeszcie zapowiedział wcześniej, że zablokuje unijną pożyczkę o wartości 90 mld euro dla Ukrainy. Szefowie państw i rządów UE, w tym Orban, zgodzili się na jej udzielenie w grudniu.

Teraz państwa Unii muszą jednomyślnie zgodzić się na zaciągnięcie kredytu przez Wspólnotę, chociaż Węgry i Słowacja będą zwolnione z jakichkolwiek zobowiązań. Costa zapewnił Orbana, że podniesie kwestię tranzytu rosyjskiej ropy na Węgry w rozmowie z ukraińskim prezydentem Wołodymyrem Zełenskim we wtorek, w czwartą rocznicę rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Rurociąg "Przyjaźń", będący głównym szlakiem transportujący rosyjską ropę naftową przez Ukrainę na Węgry i Słowację, jest nieczynny od końca stycznia, gdy został uszkodzony w wyniku rosyjskich ataków. Operator ukraińskiego systemu rurociągów naftowych Ukrtransnafta przekazał w piątek, że ropociąg został poważnie uszkodzony i jest remontowany.

W odpowiedzi na przerwanie dostaw Węgry i Słowacja uwolniły swoje strategiczne rezerwy ropy i wstrzymały dostarczanie oleju napędowego do Ukrainy. Ponadto władze Słowacji wstrzymały dostawy energii elektrycznej, a Węgry zagroziły, że mogą podjąć podobną decyzję. Rząd w Budapeszcie zapowiedział też, że będzie blokować 20. pakiet sankcji UE wobec Rosji, dopóki transport ropy nie zostanie wznowiony.

