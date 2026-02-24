XI Europejski Kongres Samorządów. Wśród gości prezydent Karol Nawrocki

Na Kongres, na 7 dni przed rozpoczęciem, zgłosiła się już rekordowa liczba ponad 3000 gości – liderów świata samorządu, polityki, biznesu, nauki i kultury. Program XI EKS obejmuje ponad 250 wydarzeń: sesji plenarnych, paneli dyskusyjnych, debat, warsztatów, prezentacji oraz spotkań autorskich. Wydarzenia towarzyszące rozpoczną się już w niedzielę 1 marca.

XI edycja EKS wzbudziła zainteresowanie dużej liczby przedstawicieli administracji centralnej, samorządu i liderów biznesu. W wydarzeniu swoją obecność potwierdzili m. in.: Krzysztof Gawkowski, Wicepremier i Minister Cyfryzacji, Stefan Krajewski, Minister Rolnictwa, Marcin Kulasek, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Paulina Piechna - Więckiewicz, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Stanisław Bukowiec, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu, Ministerstwo Infrastruktury, Bożena Żelazowska, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Maciej Wróbel, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

XI Europejski Kongres Samorządów. Znamy listę gości

W Kongresie swój udział zapowiedziało wielu polityków i parlamentarzystów w tym m. in.: Rafał Trzaskowski, Prezydent Warszawy i wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej, Krzysztof Bosak, Wicemarszałek Sejmu RP, Mateusz Morawiecki, poseł i wiceprzewodniczący partii Prawo i Sprawiedliwość, Jerzy Buzek, Prezes Rady Ministrów (1997-2001) oraz Leszek Miller, Prezes Rady Ministrów (2001-2004).

Wśród gości Kongresu najliczniejszą grupę – ponad 1000 gości – będą stanowić przedstawiciele samorządu terytorialnego, spośród których swój udział potwierdzili m.in.: Marcin Kuchciński, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Paweł Gancarz, Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Łukasz Prokorym, Marszałek Województwa Podlaskiego, Robert Szewczyk, Prezydent Olsztyna, Beata Dudzińska, Prezydent Piły, Arkadiusz Fajok, Prezydent Inowrocławia, Konrad Fijołek, Prezydent Rzeszowa, Paweł Niewiadomski, Prezydent Ostrołęki, Sabina Nowosielska, Prezydent Kędzierzyna-Koźle, Paweł Osiewała, Prezydent Sieradza, Szymon Michałek, Prezydent Chorzowa oraz Lucjusz Nadbereżny, Prezydent Stalowej Woli.

Jakie jest hasło XI Europejskiego Kongresu Samorządów?

Tegoroczny Kongres odbędzie się pod hasłem: "Samorząd w czasach niepewności - lokalne odpowiedzi na globalne wyzwania". Samorząd staje się pierwszą linią odpowiedzi na globalne kryzysy, takie jak zmiany klimatu, migracje czy niestabilność gospodarcza. Dzięki bliskości mieszkańców władze lokalne szybciej rozpoznają realne potrzeby swoich społeczności.

Pozwala to wdrażać elastyczne i skuteczne rozwiązania tam, gdzie działania centralne bywają opóźnione. Globalne wyzwania wymagają lokalnych strategii opartych na współpracy i innowacjach, a samorządy odgrywają kluczową rolę w ich realizacji. Partnerstwa z organizacjami społecznymi, biznesem i innymi samorządami wzmacniają odporność lokalnych wspólnot. W ten sposób samorząd przekształca niepewność w impuls do rozwoju.

Organizatorem XI Europejskiego Kongresu Samorządów w Hotelu Gołębiewski w Mikołajkach jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich twórca Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Głównym partnerem Kongresu jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Prezydent zawetuje SAFE? Marcin Przydacz wskazał "duży problem" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

red. / polsatnews.pl