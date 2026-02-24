Dr Bartłomiej Gajos z Centrum Mieroszewskiego analizował na antenie Polsat News nastroje społeczne wśród Polaków. Ekspert przytoczył kwestię akcesji Ukrainy do struktur międzynarodowych.

Dr Gajos zauważył, że choć wciąż jesteśmy w czołówce państw popierających te dążenia, widoczna jest tendencja spadkowa. Według eksperta kluczowy jest tu "efekt Donalda Trumpa" oraz deklaracje dotyczące pomocy wojskowej. Jak zaznaczył, chodzi o "element, że Ukraina dołączy do NATO albo wygra wojnę, co rozumiemy jako odzyskanie granic z 1991 roku".

- Wydaje mi się jednak, że w to nie wierzymy. Ten element polityki prowadzonej przez Donalda Trumpa, taki egoistyczny, wpływa na naszą percepcję, bo my podskórnie czujemy, że happy end wojny dla Ukraińców jest mało możliwy - mówił.

Relacje polsko-ukraińskie. Ekspert o "anomalii nie do utrzymania"

Odnosząc się do ogólnego stosunku do konfliktu, dr Gajos podkreślił, że początkowy entuzjazm był "anomalią nie do utrzymania". To - jak stwierdził - polskie powstanie pomocowe wygasa, a im dłużej trwa wojna i im mniej sprzyja Ukrainie międzynarodowa koniunktura dyplomatyczna, tym bardziej stajemy się sceptyczni.

Ekspert przytoczył również kwestie historyczne. - Oczekujemy, żeby Ukraina przeprowadziła ekshumacje i nie rozumiemy, dlaczego na te ekshumacje się nie godzi - mówił. Jak podkreślił, sytuację komplikuje fakt, że napływ Ukraińców stał się elementem polityki wewnętrznej, co było widać w kampanii prezydenckiej.

W kwestiach gospodarczych dr Gajos odniósł się do statystyki, że 56 proc. Polaków uważa, iż uchodźcy powinni powrócić na Ukrainę po zakończeniu wojny. Ekspert ocenił to krytycznie.

Ukraińcy powinni wrócić do kraju? "Trudno wytłumaczalne"

- To jest trudno wytłumaczalne na poziomie gospodarczym. Gdyby zapytać tych małych i średnich przedsiębiorców, to myślę, że nie byliby zgodni z tym wszystkim. Patrząc na dane ZUS, jak dużo Polska przeznacza na 800+ i jednocześnie jak duży jest wkład Ukraińców do polskiej gospodarki, no to te zyski są ewidentnie po stronie Ukraińców - to znaczy oni dokładają się cały czas do wzrostu gospodarczego - podkreślał.

Mimo że - jak zaznaczył - z perspektywy demograficznej negatywne emocje są nieracjonalne, dr Gajos dostrzegł ich źródła. Wskazał na ogromny wpływ rosyjskiej dezinformacji, zaznaczając jednak, że nie wszystko jest jej dziełem.

- Te emocje są wykreowane u nas, wśród Polaków, i to jest coś, na czym Rosjanie starają się grać. Ta strategia, żeby Polaków i Ukraińców dzielić, jest stałą strategią w działaniach Rosji - mówił. Przyznał również, że wejście Ukrainy do UE będzie wyzwaniem ze względu na "pewne elementy kolizyjne w polityce gospodarczej", ale nie powinno to rodzić agresji.

